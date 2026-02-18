Sheinbaum bloquea celulares sin identificar: el trámite obligatorio si tienes un número de México y vives en EE.UU.

Claudia Sheinbaum anunció recientemente que los mexicanos que viven en Estados Unidos y tienen un número de teléfono de su país natal deberán registrarse con la Clave Única de Registro de Población (CURP). El motivo oficial es mejorar la respuesta contra delitos como la extorsión telefónica. La fecha límite para realizar el proceso es en julio de 2026. De no hacerlo, se bloqueará la línea telefónica.

El trámite obligatorio si tienes un número de México y vives en EE.UU.

Los migrantes mexicanos que residen en EE.UU. deberán registrar su información con la CURP. El proceso será obligatorio para que todos los extranjeros oriundos de México mantengan el servicio activo. Si bien la medida no implica sanciones económicas ni penales para quienes no realicen el registro, se bloquearán las líneas telefónicas de estas personas.

Si tiene un número de México y vive en EE.UU., la persona deberá registrar su celular con la CURP Freepik

Entre los datos que exige la CURP, figuran los siguientes:

Nombres y apellidos

Identificación oficial con fotografía

Además, la CURP biométrica, que por el momento no es obligatoria, reúne la siguiente información:

Fecha de nacimiento

Sexo

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Una firma digital

Huellas dactilares

Escaneos de iris

La CURP biométrica es una versión mejorada de la CURP existente, creada en 1996. Este sistema permitirá a las autoridades acceder a los datos biométricos de las personas en caso de que desaparezcan. La estrategia forma parte de una ofensiva combinada para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en México.

Sheinbaum bloquea celulares sin identificar: la fecha límite para realizar el trámite obligatorio en EE.UU.

Así como sucede para los mexicanos instalados en su país de origen, la fecha límite para quienes deben registrar sus celulares y residen en EE.UU. es el 30 de junio de 2026. A partir de ese momento, si una persona no incluyó su información en el registro, su línea dejará de funcionar. Los migrantes afectados no podrán:

Hacer llamadas normales

Enviar o recibir mensajes

Usar datos móviles

Navegar en internet

Las personas que tienen un número de México y vivan en EE.UU. no podrán usar su línea si no la registran Freepik

Si la persona no quiere brindar sus datos, solo podrá hacer llamadas de emergencia, recibir mensajes de alerta y comunicarse con su compañía de telefonía.

La medida forma parte de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. "No va a haber ningún otro castigo ni ninguna otra sanción, únicamente no va a poder utilizar su línea telefónica“, expresó al respecto Abán Román, director general de Planeación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, en declaraciones para MILENIO.

Las compañías telefónicas, como Telcel, Movistar, AT&T y Bait, serán las encargadas de almacenar de manera responsable los datos de los usuarios de México. De este modo, las autoridades de seguridad no tendrán acceso directo al padrón de clientes.

Fecha límite para registrar tu número mexicano con la CURP

Actualmente, más de 100 mil personas están clasificadas como desaparecidas en México, que tiene la tasa más alta del mundo, según un informe de Human Rights Watch. Durante el primer año de la administración Sheinbaum (octubre 2024 a septiembre 2025) se registraron alrededor de 14.761 casos.

Para tomar medidas al respecto, la presidenta mexicana declaró que abordar esta problemática es una “prioridad nacional” de su gobierno. La implementación obligatoria de la CURP forma parte de las acciones para mitigar la desaparición de personas.

El trámite obligatorio forma parte de las medidas de Sheinbaum para luchar contra el narcotráfico y la desaparición de personas ALFREDO ESTRELLA - AFP

En una conferencia de prensa a principios de 2025, citada por Mexico News Daily, indicó que tomaría seis medidas clave: