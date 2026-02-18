Sheinbaum bloquea celulares sin identificar: el trámite obligatorio si tienes un número de México y vives en EE.UU.
Los migrantes procedentes del país latino deben registrar sus teléfonos con el sistema denominado CURP biométrico; la información incluye nombres, fecha de nacimiento, nacionalidad y huellas dactilares
- 4 minutos de lectura'
Claudia Sheinbaum anunció recientemente que los mexicanos que viven en Estados Unidos y tienen un número de teléfono de su país natal deberán registrarse con la Clave Única de Registro de Población (CURP). El motivo oficial es mejorar la respuesta contra delitos como la extorsión telefónica. La fecha límite para realizar el proceso es en julio de 2026. De no hacerlo, se bloqueará la línea telefónica.
El trámite obligatorio si tienes un número de México y vives en EE.UU.
Los migrantes mexicanos que residen en EE.UU. deberán registrar su información con la CURP. El proceso será obligatorio para que todos los extranjeros oriundos de México mantengan el servicio activo. Si bien la medida no implica sanciones económicas ni penales para quienes no realicen el registro, se bloquearán las líneas telefónicas de estas personas.
Entre los datos que exige la CURP, figuran los siguientes:
- Nombres y apellidos
- Identificación oficial con fotografía
Además, la CURP biométrica, que por el momento no es obligatoria, reúne la siguiente información:
- Fecha de nacimiento
- Sexo
- Lugar de nacimiento
- Nacionalidad
- Una firma digital
- Huellas dactilares
- Escaneos de iris
La CURP biométrica es una versión mejorada de la CURP existente, creada en 1996. Este sistema permitirá a las autoridades acceder a los datos biométricos de las personas en caso de que desaparezcan. La estrategia forma parte de una ofensiva combinada para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en México.
Sheinbaum bloquea celulares sin identificar: la fecha límite para realizar el trámite obligatorio en EE.UU.
Así como sucede para los mexicanos instalados en su país de origen, la fecha límite para quienes deben registrar sus celulares y residen en EE.UU. es el 30 de junio de 2026. A partir de ese momento, si una persona no incluyó su información en el registro, su línea dejará de funcionar. Los migrantes afectados no podrán:
- Hacer llamadas normales
- Enviar o recibir mensajes
- Usar datos móviles
- Navegar en internet
Si la persona no quiere brindar sus datos, solo podrá hacer llamadas de emergencia, recibir mensajes de alerta y comunicarse con su compañía de telefonía.
La medida forma parte de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. "No va a haber ningún otro castigo ni ninguna otra sanción, únicamente no va a poder utilizar su línea telefónica“, expresó al respecto Abán Román, director general de Planeación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, en declaraciones para MILENIO.
Las compañías telefónicas, como Telcel, Movistar, AT&T y Bait, serán las encargadas de almacenar de manera responsable los datos de los usuarios de México. De este modo, las autoridades de seguridad no tendrán acceso directo al padrón de clientes.
Fecha límite para registrar tu número mexicano con la CURP
Actualmente, más de 100 mil personas están clasificadas como desaparecidas en México, que tiene la tasa más alta del mundo, según un informe de Human Rights Watch. Durante el primer año de la administración Sheinbaum (octubre 2024 a septiembre 2025) se registraron alrededor de 14.761 casos.
Para tomar medidas al respecto, la presidenta mexicana declaró que abordar esta problemática es una “prioridad nacional” de su gobierno. La implementación obligatoria de la CURP forma parte de las acciones para mitigar la desaparición de personas.
En una conferencia de prensa a principios de 2025, citada por Mexico News Daily, indicó que tomaría seis medidas clave:
- Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.
- Reforma legislativa (incluido el requisito de la CURP).
- Nuevos protocolos para alertas de personas desaparecidas “inmediatas”.
- Aumento de la pena por el delito de la desaparición.
- Publicación mensual de estadísticas sobre personas desaparecidas.
- Fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva para la Atención a las Víctimas.
Otras noticias de Agenda EEUU
Por la gloria. Mario Barrios vs. Ryan García: hora y cómo ver en vivo la pelea del mes en EE.UU.
Atención migrantes de Florida. La tecnológica que ayuda al ICE a detener extranjeros se muda a Miami
Noticias de California. Sanders impulsa el impuesto a los ricos contra la opinión de Newsom y otros reportes
- 1
El precio para ser admitido en el mundo de Epstein era el silencio
- 2
Cómo funcionan las estafas en los resúmenes de IA de Google: qué evitar para no caer en el engaño de AI Overviews
- 3
Año Nuevo Chino: Mhoni Vidente revela qué le depara a los signos del Zodíaco con la llegada del Caballo de Fuego
- 4
Mario Barrios vs. Ryan García: hora y cómo ver en vivo la pelea del mes en EE.UU.