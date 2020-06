El comienzo de la cuarentena encontró a varios de ellos ya preparados para asumir el desafío de la educación a distancia; algunos dieron el salto a lo digital por primera vez y otros recién empezaron a pensar la forma de hacerlo Crédito: Shutterstock

Cuando la vuelta a clases empieza a tomar forma , ya se empiezan a discutir los diferentes protocolos que se deberían adoptar en las escuelas poscuarentena . Uno de los cambios que se avizoran será el de complementar las horas de clase presenciales con las virtuales , algo que en varios centros educativos de enseñanza primaria y media ya se había puesto en práctica desde los primeros días de la cuarentena.

A través de videollamadas y programas de gestión educativa online , entonces, varios colegios argentinos ya implementaron esta nueva forma de dar clases. Claro que no todos pudieron aplicarlo de la misma manera: el comienzo de la cuarentena encontró a varios de ellos ya preparados para asumir el desafío de la educación a distancia; algunos tuvieron que dar por primera vez el salto de lo analógico a lo digital y otros recién empezaron a pensar la forma de hacerlo, porque tanto ellos como las familias no disponen de recursos para acceder a las clases virtuales.

Pero la cuarentena derivada por la pandemia marcará un antes y un después a nivel de la incorporación de las aulas virtuales para la educación . "La escuela no volverá a ser la misma de antes. Enfrentamos un cambio cultural. Luego de unos meses comienza un tiempo de reflexión sobre lo aprendido de esta experiencia y el descubrimiento de nuevas formas de construir conocimiento con mediación tecnológica, que sin dudas ofrece nuevas posibilidades de organización de la actividad educativa", opina Luciana Alonso, directora de Eutopía , un proyecto de la Fundación Telefónica Movistar que aúna a varias escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires.

Las herramientas ya estaban ahí desde hace rato, muchas en forma gratuita, pero muy pocos las usaban. La cuarentena aceleró su adopción, obligando a los docentes a prepararse para esto Andrea Rocca, profesora de Educación Tecnológica y Especialista en Educación y TIC por el Ministerio de Educación de la Nación

La adopción de las plataformas digitales requerirá un mayor esfuerzo, porque todavía queda mucho camino por recorrer: "el aula virtual nace con la necesidad de extender el aula real dentro de las escuelas. Las herramientas ya estaban ahí desde hace rato, muchas en forma gratuita, pero muy pocos las usaban. La cuarentena aceleró su adopción , obligando a los docentes a prepararse para esto. Pero no todas las escuelas tienen la infraestructura o el conocimiento como para poder aplicarla. Y además muchos alumnos no tienen computadora o tablet en su casa, o solo acceden a Internet desde sus celulares con Wi-Fi , o incluso no pueden descargarse una aplicación porque sus celulares son viejos, por lo que los colegios tienen que pensar en otras alternativas, como por ejemplo, crear grupos de WhatsApp al que los chicos pueden entrar incluso sin consumir datos ", explica Andrea Rocca, profesora de Educación Tecnológica y Especialista en Educación y TIC por el Ministerio de Educación de la Nación.

Para adoptar una plataforma de enseñanza, hay varias opciones muy accesibles desde lo económico. En el marco de la cuarentena, varias empresas que ofrecen plataformas de aula virtual pagas decidieron ofrecerlas en forma gratuita , sumándose así a las opciones de software libre que ya estaban disponibles para aquellas instituciones que recién desembarcan en el mundo digital o que no pueden afrontar la compra de otro tipo de software. Algunas de las más conocidas y usadas son Moodle , Schoology o NEO LMS , entre otros.

Este tipo de plataformas son administradas por las propias instituciones. Se pueden descargar, instalar en un servidor y a partir de allí adaptarlas para ofrecer distintas opciones de clases virtuales. Obviamente, su fortaleza reside en que son gratis y en su simpleza de uso , pero si llegan a presentar algún problema, las escuelas tienen que recurrir al servicio técnico. Lo que suelen incluir estas plataformas son las opciones de armar clases, generar contenido multimedia, videollamadas, hacer cuestionarios integrados, realizar tareas de gestión, tomar asistencia, tener comunicación directa con los alumnos sin necesidad de un correo externo, entre otras. Pero no todas incluyen esas opciones y algunas se ven limitadas en algún punto. Por ejemplo, varias de ellas no traen la opción de videollamadas o de gestión de tareas, y deben recurrir a un programa externo para eso.

En el marco de la cuarentena, varias empresas que ofrecen plataformas de aula virtual pagas decidieron ofrecerlas en forma gratuita, sumándose así a las opciones de software libre que ya estaban disponibles para aquellas instituciones que recién desembarcan en el mundo digital Crédito: Shutterstock

La elección de un paquete cerrado implica tener la respuesta a todas las necesidades, sin tener que acudir a otra solución para complementarlo, como hacen muchas plataformas que dan clases por el sistema de videoconferencia Zoom o por WhatsApp . Una de las opciones cerradas más recientes es la que ofrece Aula en casa , que lanzó la empresa Educabot en abril, y que está destinada a las escuelas de nivel primario y secundario y gratuita .

La plataforma combina la creación de actividades, videollamadas y gestión educativa en un mismo lugar , algo que, según sus creadores, brinda más seguridad a todo el sistema. "A las clases por videollamada solo pueden entrar aquellos alumnos que pertenecen al curso. No hace falta enviar un link o una contraseña , que pueden ser vulneradas. En cambio, aquí las videollamadas son encriptadas y el listado con los datos de los alumnos los ofrece la propia escuela", explica Matías Scovotti, CEO y cofundador de Educabot. "Las clases se anuncian para una hora determinada y los alumnos no pueden hacer otra actividad en la plataforma a esa hora", agrega Scovotti.

A las videollamadas hay que sumarle la gestión del calendario de actividades, para que los alumnos estén al tanto de cómo se desarrollarán las clases. Vamos a ir incorporando más adelante distintos módulos o aplicativos extra, como el manejo contable o la posibilidad de tener los boletines online, entre otros. Algunos de esos módulos seguramente serán pagos", explica Scovotti.

Otras opciones similares, aunque con distintos matices, son Blended , GoSchool , Colegium , Edmodo y Acadeu .

Educación en la nube

Microsoft Teams es el servicio que brinda la empresa de Redmond para colegios que, en abril de este año, superó los 70 millones de usuarios activos diarios Crédito: Shutterstock

Dos de los gigantes tecnológicos actuales, Microsoft y Google , ofrecen sus propias herramientas para diseñar aulas virtuales . Ambas funcionan en la nube, por lo cual el acceso tanto de la escuela, los docentes y los alumnos se hace desde cualquier dispositivo, y solo con tener una cuenta activa.

Microsoft Teams es el servicio que brinda la empresa de Redmond para colegios que, en abril de este año, superó los 70 millones de usuarios activos diarios. La plataforma, nacida hace 3 años, permite el trabajo en equipo a través de un sistema que combina videollamadas, chats y otras herramientas para realizar clases a distancia .

"Teams intenta proporcionar la experiencia de un salón de clase pero en forma virtual. Es un lugar de encuentro, de colaboración" explica Luciano Braverman, director de Educación de Microsoft para Latinoamérica. Se pueden tener clases, reuniones uno a uno, otras entre estudiantes, entre padres y profesores, brinda muchas opciones de reunión por videollamadas o vía chat, que se pueden guardar para revisarlas luego.

Hay muchas aplicaciones que se pueden integrar a Teams para expandir su uso. No solo es videollamada. Tiene integración con muchos otros programas. Entre ellos, por ejemplo, es que se puede usar Zoom dentro de Teams .

Para los colegios es de uso gratuito , y se puede acceder a través de distintos dispositivos, ya sea smartphones, tabletas o computadoras. "Vimos que no todas las instituciones educativas tenían el mismo grado de madurez tecnológica, por lo que no podíamos ofrecer una única solución para todos", explica Braverman.

"Como consecuencia de la pandemia, la adopción de estas soluciones se aceleró en un período muy corto de tiempo. Google puso a disposición, y de manera gratuita, muchas de sus herramientas premium de educación ", explica Florencia Sabatini, gerente de Comunicaciones para Google Argentina y Cono Sur. Entre marzo y abril, varios gobiernos provinciales como los de San Luis, Santa Fe, Chubut y Catamarca anunciaron el lanzamiento de sus propios sitios web de educación en los que incorporaron Google Classroom , plataforma diseñada para ayudar a los educadores a organizar las clases, trabajos, explicaciones y tareas. Integrada con todos los productos Google a los que se puede acceder con una cuenta,

Las herramientas G Suite for Education las utilizan 120 millones de profesores y estudiantes en 44 idiomas en todo el mundo. Google Classroom , su plataforma de aula virtual, desde el comienzo de la cuarentena duplicó su cantidad de usuarios, siendo utilizada actualmente por más de 100 millones de alumnos y educadores alrededor del mundo.

El futuro de la educación

La plataforma de aula virtual Google Classroom es utilizada actualmente por más de 100 millones de alumnos y educadores alrededor del mundo Crédito: Shutterstock

Ya en lo que aparenta ser la etapa final de la cuarentena, y con una fecha tentativa de vuelta de clases para agosto, lo que falta definir es si las aulas virtuales se van a seguir utilizando. "Lo que se viene cuando vuelvan las clases presenciales es un sistema híbrido . Va a ser algo paulatino, llevará un tiempo de trabajo acostumbrarse a trabajar con estas herramientas y habrá que realizar un mayor esfuerzo para que tenga un impacto positivo para la educación de los niños" afirma Scovotti. Algo similar opina Braverman: "vamos a ir evolucionando a un concepto de sistemas duales , donde convivirán los entornos presenciales y virtuales simultáneamente. En ese mundo, la vuelta a clases va a ser paulatina, pero las aulas seguirán siendo muy importantes. Eso no se va a perder, porque es donde los niños y adolescentes desarrollan su creatividad, el pensamiento crítico, donde juegan y hacen amigos. Eso no va a desaparecer. Pero se está trasladando la frontera, hacia nuevas posibilidades, cosas diferentes que se van a integrar las cosas de a poco".

Muchas de las herramientas para desarrollar las aulas virtuales ya estaban disponibles desde hace un tiempo, como un complemento de las aulas reales y tal vez para determinadas carreras universitarias o terciarias a distancia. Pero faltaba todavía para que se hiciese realidad en todos los niveles educativos. Claro que nadie esperaba que eso se diera en el marco de una pandemia. "El Covid -19 aceleró la transformación digital en la educación", sostiene Scovotti, y Braverman lo confirma: "Este cambio en materia de educación digital lo esperábamos en 2 años, y se aceleró en 2 meses. Yo creo que aceleramos unos 20 años ".

Vamos a los sistemas duales: convivirán entornos presenciales y virtuales simultáneamente. En ese mundo, la vuelta a clases va a ser paulatina, pero las aulas seguirán siendo muy importante Luciano Braverman, director de Educación de Microsoft para Latinoamérica

No solo ya estaban listas las plataformas, sino que además muchos de los alumnos ya tienen incorporada la tecnología como algo cotidiano. "El futuro nos vino a visitar sin tocar la puerta y nos obligó a acelerar, en alguna medida, el nivel de intervención de la tecnología en los procesos de aprendizaje. Hoy podemos inclusive proyectar con mayor certeza cómo las nuevas generaciones tendrán acceso al conocimiento y el rol clave que juega la tecnología en todo esto", agrega Florencia Sabatini, gerente de Comunicaciones para Google Argentina y Cono Sur.

Igualmente, no será algo que se pueda aplicar en todos las instituciones, ni en todos los niveles, debido fundamentalmente a las amplias brechas económicas, sociales y culturales que tiene la Argentina: "la cuarentena amplía la brecha digital entre aquellos que estaban preparados para aplicar las aulas virtuales y quienes no. Sin dudas, las aulas virtuales llegaron para quedarse en algunos colegios privados. Pero calculo que tomará unos 5 años para que se termine de implementar en escuelas públicas. Lo que sí se logró durante la cuarentena es acelerar el tiempo de capacitación de los docentes en el uso de herramientas digitales" indica Rocca.

A nivel mundial, un 90 por ciento de los alumnos no están yendo al colegio , según datos de la UNESCO . Dentro de ese panorama, y si bien existen muchos matices, a nivel general las escuelas en la Argentina tienen cada vez más opciones gratuitas para aplicar la enseñanza virtual ahora e integrarla cuando se levante la cuarentena, en un contexto donde lo importante es que los alumnos sigan teniendo contacto con la escuela y capacitándose.