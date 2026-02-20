Cómo fue el operativo conjunto de EE.UU. y México para decomisar un narcosubmarino con cuatro toneladas de droga

Las armadas de Estados Unidos, México y El Salvador realizaron importantes decomisos de droga durante la tercera semana de febrero de 2026, al incautar alrededor de diez toneladas de sustancias ilícitas y desmantelar un submarino en el océano Pacífico.

Como fue el operativo conjunto para desmantelar y confiscar droga

De acuerdo con CBS News, en operativos coordinados en el Pacífico, las armadas de México y El Salvador, con apoyo estadounidense, lograron asegurar grandes cargamentos de droga. En total, los decomisos alcanzaron cerca de diez toneladas durante la semana, en acciones que también incluyeron ataques a embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos en aguas latinoamericanas, con un saldo de 11 personas fallecidas.

Incautan cuatro toneladas de droga en operativo conjunto de México y Estados Unidos (X @OHarfuch)

El operativo más reciente se llevó a cabo el jueves 19 de febrero, cuando autoridades mexicanas interceptaron un submarino —conocido como “narcosub”— a 250 millas náuticas del puerto de Manzanillo, en el estado de Colima. En la embarcación sumergible fueron detenidas tres personas y se aseguraron cuatro toneladas de droga.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó a través de su cuenta en X que, tras esta incautación, el total semanal ascendió a casi diez toneladas. Las autoridades detallaron que la operación se realizó con inteligencia compartida por el Comando Norte de Estados Unidos y la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur.

En redes sociales se difundieron videos que muestran la intercepción del submarino, así como el aseguramiento de la droga y la detención de los tripulantes.

La mayor incautación de droga en la historia de El Salvador

El domingo anterior, la Fuerza Armada de El Salvador anunció el mayor decomiso de droga en la historia del país, al asegurar 6,6 toneladas de cocaína tras interceptar una embarcación de 55 metros de eslora, registrada en Tanzania, a 610 kilómetros al suroeste de la costa salvadoreña.

Incautan 6,6 toneladas de droga en El Salvador (X @DefensaSV)

Durante la inspección, buzos de la Armada localizaron 330 paquetes de cocaína ocultos en los tanques de lastre del buque. Diez tripulantes originarios de Colombia, Nicaragua, Panamá y Ecuador fueron detenidos.

El Ministerio de Defensa informó que el jueves 19 de febrero se permitió la entrada del buque FMS Eagle al puerto de La Unión, donde se realizó la inspección que derivó en el aseguramiento del cargamento.

Estados Unidos intensifica ofensiva contra el narcotráfico

Según la CBS, Estados Unidos ejecutó durante la semana dos ataques contra embarcaciones en el Pacífico oriental —con cuatro tripulantes cada una— y otra en el Caribe con tres personas a bordo. El gobierno estadounidense difundió imágenes de las naves destruidas, aunque no presentó pruebas públicas de que transportaran droga

Logran el decomiso de droga más grande en la historia de El Salvador (X @DefensaSV)

Además, la Guardia Costera estadounidense incautó más de 900 kilos de cocaína frente a las costas de Puerto Rico, luego de que una embarcación intentara evadir a las autoridades y arrojara la carga al mar.

En enero, el Comando Sur de Estados Unidos también atacó un barco presuntamente vinculado a organizaciones criminales en una ruta del narcotráfico en el Pacífico oriental, dejando dos muertos y un sobreviviente.

A fines de diciembre de 2025, Washington reportaba 30 ataques contra embarcaciones sospechosas dentro de la campaña denominada Operación Southern Spear, con más de un centenar de fallecidos desde su inicio en septiembre.