Ejercicios asiáticos: el innovador método para tonificar cintura y abdomen que es furor en internet

Son furor en las redes y su difusión se multiplica por YouTube y TikTok. Novedosos y divertidos, los abdominales asiáticos que se basan en la basculación de la pelvis prometen resultados que pueden sonar mágicos. Pero, ¿de qué se trata?

Llevados a cabo en clases de bajo impacto, de media hora de duración, en formato de cápsula, los distintos ejercicios requieren de buena coordinación e incluyen muchos movimientos rotacionales en la zona media. En todos los casos, se contrae el abdomen y, a la vez, se mueve el cuerpo. Se hacen series de entre quince y veinte repeticiones y después se cambia de ejercicio.

Aparece una nueva técnica de hacer abdominales (Fuente: Pexels)

“Los ejercicios se suceden uno tras otro. Lo que todos tienen en común es que siempre el abdomen se mantiene contraído mientras se realizan movimientos de cadera”, explica a LA NACION el entrenador físico Pablo Benadiba. Si bien los ejercicios van variando, todos tienen en común una semejanza con el movimiento que realizan las odaliscas, que se focaliza en la zona del abdomen. Por eso requiere de buena coordinación.

¿Asiáticos versus tradicionales? “Difieren de los abdominales tradicionales, que son estáticos, en posición de acostado y el trabajo se localiza. En cambio, en los abdominales asiáticos, hay un trabajo cardiovascular que se produce por la cantidad de movimientos que se ejecutan en la clase”, apunta Benadiba.

Los abdominales asiáticos, una nueva técnica para implementar en nuestros ejercicios diarios (Fuente: Pexels)

En este caso, en todo momento se debe focalizar la actividad en el abdomen, como base del trabajo. Más allá de que se muevan los brazos, se hagan movimientos con la cadera o con las piernas, el abdomen siempre tiene que estar contraído.

“Es un método muy innovador porque, además de tonificar, hace transpirar. Pero hay que tener en cuenta que la transpiración no tiene efecto sobre la pérdida de grasa, sino que es ácido láctico liberado por sudor. Uno puede hacerlo, pero si no hay una base de alimentación saludable, los abdominales no bajan, sean asiáticos, peruanos o como se los quiera llamar”, destaca el entrenador físico.

Si bien no son fáciles de ejecutar, ya que requieren de una importante concentración para poder contraer los músculos de la zona mientras se realizan los movimientos, los pueden hacer todas las personas, salvo aquellas que sufran problemas de columna, debido al constante movimiento durante la práctica. Tampoco se recomienda si hay alguna patología en la zona de la pelvis.

“Es una manera divertida de hacer abdominales, pero no son tan efectivos si no se tiene la suficiente conciencia como para poder contraer y moverse a la vez. La gente lo logra con el tiempo. Para todos, lo más efectivo es hacer planchas y los abdominales de siempre”, concluye Benadiba.