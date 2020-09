El amo de casa que ofrece tips para limpiar el horno

El instagramer @soyamodecasa, cuenta como hacerlo de manera natural y sin dejar el alma en el intento.

Limpiar el horno puede convertirse en una de las tareas más desagradables y tediosas de la casa. Sobre todo, después de que hemos derramado accidentalmente dentro de él grasa o aceite

Para resolver este problema, Nes, mejor conocido en Instagram como @soyamodecasa, brinda una serie de tips para llevar a cabo esta actividad sin dejar el alma en el intento.

"Si no te gusta limpiar, lo mejor que podés hacer es. ¡limpiar! ¿Por qué? Simplemente, porque lo que no limpiás hoy se acumula con lo que no limpies mañana y, el día en que la cosa no de para más, vas a pasarte un fin de semana entero dedicado a esta tarea y resolviendo un caos", comienza.

"Lo mejor es evitar la postergación y limpiar lo que se ensucia en el momento. La clave es armar rutinas de limpieza diarias, semanales y mensuales. Esto hace que las tareas se vuelvan hábitos y se hagan prácticamente 'solas' y sin esfuerzo", continúa.

En este sentido, el instagramer agrega sincero: "Si hay algo que no me divierte o no me gusta limpiar por el simple hecho de tener que hacer esa tarea, lo que trato de hacer es no pensarlo tanto y focalizarme en el resultado final de dicha tarea. Es como ir al gimnasio, la mayoría (o por lo menos yo), lo padece en "el mientras tanto pero", al final, los beneficios que se consiguen haciéndolo, es lo que los motiva a seguir entrenando".

Con respecto a los productos que utiliza durante sus rutinas de limpieza, @soyamodecasa resalta: "Siempre trato de usar productos naturales y ecológicos, como el vinagre y el bicarbonato". Estos dos elementos resultan fundamentales cuando se trata de desengrasar electrodomésticos de la cocina.

El primer paso para limpiar el horno es quitar las rejillas y lavarlas en la bacha usando una esponja y detergente. Luego, hay que desatornillar el vidrio del interior y retirarlo para poder limpiarlo después con mayor facilidad.

"A continuación, se deben mezclar partes iguales de bicarbonato y agua hasta formar una pasta. El próximo paso, es aplicar dicha pasta en todo el interior del horno incluyendo la tapa y el vidrio", indica.

El instagramer destaca que es recomendable utilizar guantes para realizar esta tarea y que, para fregar el interior del horno, se pueden usar esponjas, paños o cepillos suaves.

"Luego, hay que cerrar la tapa y dejar que la pasta de bicarbonato actúe durante toda una noche. Al otro día, se la debe enjuagar completamente con un paño humedecido", detalla.

Para darle el toque final, @soyamodecasa sugiere limpiar las piezas metálicas del horno utilizando vinagre y luego volver a colocar el vidrio. Además, se debe "rociar tanto el interior como el exterior con vinagre y luego secarlo con un paño de microfibra".

Para terminar, es recomendable prender el horno durante alrededor de quince minutos para que quede completamente seco.

Por su parte, el microondas es otro de los electrodomésticos que más suciedad acumula y, como muchas veces se los ubica en estantes en altura, suele ser complicado limpiarlo en profundidad.

Para solucionar este problema, @soyamodecasa propone un truco muy simple: llenar un recipiente apto microondas (de vidrio, plástico o cerámica) con agua y una cucharada de vinagre. "Luego, hay que colocarlo adentro y calentar el líquido entre uno y quince minutos. El tiempo dependerá del nivel de suciedad", explica.

El próximo paso es desenchufar el electrodoméstico y pasar un papel de cocina por todo su interior para retirar la suciedad de sus paredes. "El plato giratorio hay que sacarlo y lavarlo con agua y detergente", agrega.

Para terminar, el instagramer sugiere limpiar y pulir el exterior del microondas con un paño de microfibra embebido en agua y vinagre.

