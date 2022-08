El barrio porteño de la Recoleta se convirtió en los últimos días en el escenario de una multitudinaria manifestación a favor de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y en contra de las vallas que colocó en la zona el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La militancia copó la calle Juncal, donde vive la expresidenta, y los vecinos denunciaron ruidos molestos y caos hasta altas horas de la noche.

El sábado por la tarde, en medio del estruendo de los bombos y los cánticos, uno de los militantes que había ido a apoyar a la dirigente del Frente de Todos captó una curiosa escena con la cámara de su teléfono celular y la compartió en Twitter. En las imágenes, se puede ver a una vecina del barrio que salió al balcón y se puso a bailar. “Ayer en Recoleta”, escribió el usuario y aclaró: “No sabemos a quién vota. ¡Solo vimos que disfrutó cómo todos y todas que fuimos!”.

"Ayer en Recoleta": el tuit del baile de la vecina de Cristina Kirchner que se viralizó (Foto: Captura de Twitter)

En menos de 24 horas, el video de la vecina “bailarina” alcanzó las 200.000 reproducciones y superó los 1000 retuits. Además, cosechó 7000 likes y un sinfín de respuestas, elucubraciones, teorías y afirmaciones sobre la identidad de la mujer.

Más allá de las ideologías y los colores políticos, la gran mayoría de los tuiteros, cual jurado de un programa televisivo, destacaron su habilidad para la danza y especularon con la posibilidad de que haya aprendido a moverse de esa manera en alguna comparsa del interior del país. Otros, directamente imaginaron la posibilidad de que se trate de una turista brasileña.

El baile viral de una vecina de Cristina Kirchner en su balcón de Recoleta

“¡A Gualeguaychú de una!”, escribió un usuario. “¡La pasó bomba!”, comentó una usuaria entre risas. “Al carnaval de Corrientes sin escala”, sostuvo otra. “¿Qué hacen las comparsas de Gualeguay que no están castingneando ahí?”, se preguntó otro. “Tiene la música en el cuerpo”, sentenció otro. “Practicando para época de carnavales”, apuntó otro. “Si no es brasileña, es de Entre Ríos. Hay escola do samba ahí”, especuló otro.

Sin embargo, no faltaron las críticas. “¡Se quiso hacer ver nomás! ¡No bajó!”, aseguró un usuario indignado con la actitud de la vecina. “Nadie en su sano juicio puede disfrutar esa murga del or...”, remarcó otro. “Con esto se confirma lo mal que está mentalmente la Argentina”, dijo otro. “A pesar de la vergüenza ajena... Se robó el país y se nos ríe en la cara”, aseveró otro. “Es un psiquiátrico a cielo abierto”, opinó otro usuario sobre el baile de la chica. “Una sola (disfruta)… todos los demás vecinos no estarían disfrutando. Pero bueno, si una sola está contenta entonces corten la calle, emborráchense, tiren bengalas en las ventanas, no dejen descansar a los vecinos… tranqui, si ella baila, está todo bien. ¡Genio del voto!”, escribió

Otro ángulo del baile viral de una vecina de Cristina Kirchner en su balcón de Recoleta

Horas más tarde, aparecieron nuevas tomas sobre el baile de la vecina de Recoleta. Y los militantes peronistas comenzaron a hacer teorías sobre la afiliación partidaria de la mujer. “Es peroncha. Ni tengo pruebas, pero no tengo dudas. Esa alegría es peronista”, sostuvo una tuitera. “La alegría peronista siempre contagia”, escribió otro usuario en el mismo sentido. “Es por ahí, hay que invitarlos a que bajen, bailen y se coman un chori, peronizarlos. No hay vuelta atrás”, dijo otro. “¡Peronizando el barrio!”, celebró otro. Incluso no fueron pocos los que advirtieron un parecido entre la vecina y la propia Cristina Kirchner. “Es el clon de Cristina”, afirmó un usuario y varios estuvieron de acuerdo. “Vista de abajo parece una Cristina jovencita, ¿no?”, preguntó una seguidora. “¡Sí! ¡Lo pensé!”, reconoció el autor del video.