El barrio de Londres que prometía ser un sueño y que terminó en la ruina

Algunas viviendas están con las ventanas tapiadas. Otras, directamente, fueron incendiadas y tienen los tejados destruidos. El pasto de los jardines delanteros se encuentra alto y hay basura tirada por todos lados. Estas son las fantasmagóricas postales de un barrio abandonado de Liverpool, en Inglaterra, llamado Primrose Court, que un usuario de TikTok subió a las redes sociales, en un video que rápidamente se volvió viral.

Lo que se muestra en el video posteado en TikTok por el usuario joshhawley6 es la realidad que puede observarse en el mencionado barrio del municipio de Huyton, en el área urbana de la ciudad inglesa de Liverpool. Las imágenes recorren la urbanización a través de las calles del Google Earth, y asombra el abandono que se observa en muchas de sus casas.

Primrose Court, las imágenes del barrio abandonado que se volvieron virales en redes

La grabación alcanzó en tan solo dos días la enorme cifra de siete millones de reproducciones. En el video se escucha al comienzo una voz en off que dice: “Miren el estado de m... en el que está esta calle de Liverpool”. A continuación, la música de la aterradora película El títere (Dead Silence, su título original) comienza a sonar en el posteo mientras la cámara enfoca las casas del barrio.

Las viviendas son muy similares entre sí -de dos plantas, el primer piso con ladrillos a la vista, el segundo, blanco, y techo a dos aguas de tejas rojas-, pero muchas de ellas se encuentran con las ventanas tapiadas, (algo que ocurre desde septiembre de 2019) o, incluso, quemadas.

La gente se acerca a Primrose Court a arrojar basura, y grupos de malechores atacan las viviendas abandonadas Liverpool Echo

Además del abandono de buena parte de las viviendas, o a causa de él, la urbanización se vio plagada de ataques vandálicos y una ola de delincuencia.

Pandillas e inseguridad

Los residentes que aún viven en el área de Primrose Court aseguraron en declaraciones al diario local Echo que temen por su seguridad, ya que es frecuente en la zona el ataque de pandillas que incendian las casas abandonadas e incluso prenden fuego basura en las calles.

Los problemas con la delincuencia, más los basurales que se formaron en distintos puntos de la urbanización provocaron que muchas personas continúen mudándose hacia otro lugar. “Me siento muy inseguro. Todo el tiempo, además, la gente trae aquí basura y la prenden fuego. No puedo describirlo, esto se parece a Beirut”, dijo un residente al citado medio, que no quiso identificarse por temor a represalias.

Primrose Court, el escalofriante barrio fantasma acosado por pandillas y vándalos

“Solo quiero una vida segura, no busco problemas. Todos los días voy a trabajar, pago mis cuentas e impuestos. Recuerdo que un hombre se mudó y se fue después de un par de meses porque no estaba seguro aquí. Son casas bonitas, pero por alguna razón estas personas no quieren ver que esta área mejore”, agregó el hombre.

Grafitis pintados sobre las chapas que protegen las ventanas de los hogares abandonados, en Primrose Court Liverpool Echo

Aparentemente, los problemas en Primrose Court comenzaron cuando las dos empresas privadas que estaban construyendo el barrio quebraron al mismo tiempo, antes de completar la urbanización del área. A consecuencia de esto, cosas básicas de cualquier pueblo no pudieron llevarse a cabo, como el alumbrado público y los cordones de las veredas.

Una de las exhabitantes del barrio, que tampoco quiso identificarse, le contó a Echo que vivió en una de las casas de Primrose Court durante siete años, hasta que no aguantó más. “Fue todo muy agradable cuando me mudé. Eran casas encantadoras. Pero todo empezó a salir mal alrededor de junio de 2018. Una familia se fue primero, y después comenzaron a irse todas. Y todo fue cuesta abajo”, señaló.

Cuando se fueron tantos vecinos, los niños de las familias que quedaron se divertían arrojando piedras a las ventanas de las viviendas abandonadas, aseguró esta mujer. De modo que el barrio comenzó a perder la belleza original de su fisonomía.

Las ventanas fueron rotas a piedrazos y algunas casas prendidas fuego en Primrose Court, un vecindario con muchos problemas de seguridad Liverpool E

Intentos de solución infructuosos

Colin Bell, dueño de una inmobiliaria que administra 10 de las casas de Primrose Court, contó que en octubre de 2018, el Ayuntamiento de Knowsley prometió que se instalaría el alumbrado en las calles y se completaría los trabajos en las calles, con la condición de que esto sea pagado por los propietarios.

“Es una situación loca. Hace más de dos años acordamos que el Concejo hiciera el trabajo y le devolveríamos el dinero. Para cualquiera de las casas que no pagáramos, el consejo embargaría las casas y se harían cargo de ellas. Nos dijeron que el trabajo estaría terminado en nueve meses (esto era antes del covid). Pero eso no pasó”, dijo Bell.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Knowsley dijo que las propiedades en Primrose Court son todas de propiedad privada y que el Concejo nunca accedió a recuperarlas. “El ayuntamiento no construyó las propiedades en Primrose Court y nunca las ha tenido. Por lo tanto, no es el caso que podamos ‘recuperarlos’ y nunca hemos accedido a hacerlo”, dijo un vocero del municipio.

La pequeña urbanización Primrose Court tiene montañas de basura por todos lados Mirror

Con respecto al tema de las pandillas de vándalos que provocan destrozos e inseguridad en la zona, la policía del distrito de Merseyside aseguró que se realizaron varias órdenes de allanamiento en direcciones de Primrose Court en los últimos meses. En los operativos se han incautado distintos tipos de drogas, dinero en efectivo y objetos robados y se realizaron arrestos.

“La policía de Merseyside y nuestros socios locales están dedicados a abordar la violencia grave en Huyton y sus alrededores, mientras continuamos haciendo de manera proactiva todo lo que está a nuestro alcance para proteger a nuestra comunidad y garantizar que se sientan seguros en sus propios hogares y vecindarios”, expresó, en un comunicado, la sargento Naomi Turner, del equipo de Vigilancia Comunitaria de Knowsley.