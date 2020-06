El café no se negocia: seis lugares donde comprar del bueno

Ya sea en casa o fuera de ella, el café de la mañana es sagrado. Propuestas para no resignarlo con Club LA NACION.

Hay cosas que nunca cambian. Y para quienes toman café, empezar el día con una taza humeante es un ritual casi obligatorio. Mientras que algunos ya acostumbraban a preparar café en casa, otros dependían de su cafetería de cabecera para el abastecimiento diario. Por suerte, no hay que resignar esto estando en cuarentena. Son muchas las propuestas que acercan café de especialidad en grano o molido para preparar en casa , mientras que otros restaurantes lo ofrecen hasta listo para beber. En estos casos, es ideal para quienes salen a la calle y necesitan uno para llevar. A no desesperar, que Club LA NACION llega para salvar los paladares cafeteros.

Ninina

Al detalle: en su tienda online Ninina desglosa cada uno de los cafés que se pueden pedir o retirar, como este latte

Sitio: www.ninina.com

www.ninina.com Beneficio: 25% en carta nocturna para socios BLACK y 20% en carta diurna todos los días

25% en carta nocturna para socios BLACK y 20% en carta diurna todos los días Presentación del café: en paquete de 250 g molido o en grano para delivery o take away / en vaso de 4, 8 o 12 oz para take away

En su tienda online están los diferentes tipos de café que se pueden pedir por delivery o pasar a retirar. Viene en paquete de 250 g, en grano o molido y hay para elegir entre: Espresso Lola Mora (blend de Colombia y Brasil con notas de avellanas y frutos rojos, acidez cítrica y final de chocolate), Espresso Valle del Cauca (espresso de colombia con notas de haba tonka, frutos rojos, mandarina y tamarindo, acidez cítrica, cuerpo medio y final de cranberries ), Espresso Ninina ( blend de Bolivia y Colombia con notas de jazmín, frutos rojos y cáscara de naranja, acidez cítrica, dulzor tipo azúcar mascabo, cuerpo medio y final de cacao), Finca El Fuerte Lavado (de Bolivia, con notas de jazmín, mandarina y miel) e Irupana Lavado (de Bolivia, con notas de lavanda, manzana, azúcar mascabo y avellanas, acidez málica, cuerpo medio y final de chocolate). Además, en las sucursales de Gorriti y Holmberg se puede hacer take away de los irresistibles de la casa, listos para tomar: espresso, lungo , macchiato , espresso doble, americano, flat white , cappuccino, latte, caramel latte, iced coffee y iced coffee con leche.

Gourmand Food Hall

Importador exclusivo de Lavazza, Gourmand Food Hall ofrece múltiples variedades de este café italiano archifamoso

Sitio: www.gourmandfoodhall.com

www.gourmandfoodhall.com Beneficio: 20% en envíos a domicilio todos los días

20% en envíos a domicilio todos los días Presentación del café: en cápsulas o molido para delivery

En Gourmand Food Hall son importadores exclusivos de Lavazza, así que en su catálogo de productos de mercado disponibles para delivery hay mucho para elegir. Del café italiano más famoso, aquí se pueden adquirir los paquetes de 250 g de café molido para disfrutar un buen Lavazza en la comodidad del hogar. Hay de las variedades Qualitá Oro (100% árabe), Café e Crema (café con crema) y Dek (descafeinado). Luego están las cajas con 10 cápsulas, cuyos estilos varían en el grado de intensidad, conservando siempre su tostadura noble: Lungo Leggero (es un 4), Lungo Avvolgente (tiene intensidad 5), Espresso Decaffeinato Ricco (con grado 6), Espresso Armonico (intensidad 8) y Espresso Deciso (de grado 10).

Restaurant Armenia

Al delivery y take away del restaurant Armenia ahora se sumó la posibilidad de hacer su tradicional café en casa

Sitio: www.armeniarestaurant.com.ar

www.armeniarestaurant.com.ar Beneficio: 20% los martes, miércoles, jueves y domingos

20% los martes, miércoles, jueves y domingos Presentación del café: en vaso listo para tomar o en bolsa de 1 kg en grano para delivery o take away

El restaurante armenio más tradicional de Palermo es conocido por sus lecturas semanales de la borra de café. Acá, las tradiciones ancestrales son sagradas y el ritual del café es una de ellas. Por eso sumaron a su menú de take away y delivery el café oriental árabe, para que cada uno transite esta experiencia en primera persona y dentro de su propia casa. Se trata de café molido impalpable y es para preparar con borra: primero se mide el agua con un pocillo y se coloca en un jarro especial, luego se calcula una cucharada colmada de café y una de azúcar por cada pocillo de agua. Se revuelve bien todo y se deja a fuego lento hasta que levante temperatura. Justo antes de romper el hervor, se sirve, se deja reposar un minuto y ya está listo para tomar. ¡Un pedacito de Armenia en casa!

Cosi Dolce e Salato

El café para llevar de Cosi Dolce e Salato es producido por LAB (y puede acompañarse con alguna dulzura como la de la foto)

Sitio: www.cosisantelmo.com

www.cosisantelmo.com Beneficio: 20% en desayunos y almuerzos los lunes, miércoles y viernes (+ postre sin costo para socios BLACK)

20% en desayunos y almuerzos los lunes, miércoles y viernes (+ postre sin costo para socios BLACK) Presentación del café: paquete de 250 g de café molido para delivery y take away

En esta pastelería de San Telmo tienen un blend hecho por LAB con granos de café especialmente seleccionados para agasajar a su clientela más fiel. Aquí se puede pedir café solo o con leche, cortado estilo americano, latte, lágrima o cappuccino con cacao y canela. Estas variantes están disponibles para take away en su local de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 y son ideales para acompañar cualquiera de sus delicias dulces o saladas. El delivery de café hecho es solamente para entregas dentro del barrio, porque de este modo garantizan que el producto llegue en perfecto estado. Quienes viven mas lejos y no pueden acercarse al local quizá prefieran optar por el delivery de café en grano. El mismo blend que utilizan en sus cafés está a la venta en bolsas de 1 kg, sin moler.

Café Registrado

Ni en cuarentena se frena la sala de perfilado y tostado de los granos de Café Registrado, provenientes de fincas de todo el mundo

Sitio: www.caferegistrado.com

www.caferegistrado.com Beneficio: 15% todos los días

15% todos los días Presentación del café: paquetes de 125, 250 o 1000 g para delivery o take away

En Café Registrado importan café de especialidad de fincas de todo el mundo en forma directa. El mismo local en el que atienden es una sala de perfilado y tostado de granos de café, un espectáculo digno de ver. Dadas las circunstancias excepcionales, están funcionando con modalidad de take away , en tanto tienen una tienda online que ofrece envíos a CABA. Algunos productos destacados son el Kambata Unwashed (un café de Etiopía, de acidez baja y cuerpo pesado, con notas de pasas, chocolate negro y tabaco para pipa) y el Tabi Lactic (un café de Colombia, de acidez media y cuerpo sedoso, con notas de frutillas, chocolate con leche e higos). Sus cafés se pueden pedir en paquetes de 125 o 250 g, en granos o según el tipo de molienda deseado. También tienen variedades disponibles a la venta por kilo y en granos, así como cafeteras y accesorios. Como novedad, lanzaron la suscripción de café, para recibir durante tres meses café fresco en casa.

The Food Market

Dentro del abanico de The Food Market puede encontrarse café de especialidad de Housy

Sitio: www.thefoodmarket.com.ar

www.thefoodmarket.com.ar Beneficio: $200 de descuento en la compra online todos los días

$200 de descuento en la compra online todos los días Presentación del café: en paquete de 250 g en grano para delivery

Entre la variada oferta de productos de este marketplace , hay cafés de especialidad de Housy para preparar nuestra bebida predilecta en casa. Estas dos variantes vienen en paquetes de 250 g de café en grano y son mezclas de granos seleccionados especialmente para la preparación de un espresso perfecto, porque ofrecen una taza aromática, equilibrada y perdurable. El Topazio proviene de Cerrado Mineiro (Brasil), a una altitud de 1200 msnm. Tiene un perfil de tostado entre medio y alto y notas de manzanilla, miel y limón. El Pirita Esmeralda, por su parte, proviene de Alta Mogiana Paulista (Brasil), a una altitud de 1000 msnm. Tiene un perfil de tostado medio y notas de vainilla y cacao. Todos los productos de The Food Market se pueden comprar online para recibir a domicilio. Realizan entregas a todo el país de productos secos y a CABA también envían alimentos refrigerados.

