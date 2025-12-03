6 propuestas para regalar esta Navidad

La cuenta regresiva para la Navidad ya empezó y, con ella, la búsqueda de regalos que sorprendan sin perder la practicidad ni el estilo. Desde juguetes para los más chicos hasta propuestas gourmet, bienestar, belleza y aromas para el hogar, te proponemos una selección de marcas que ofrecen opciones que resuelven el arbolito con creatividad y buenos descuentos.

Pensada para todas las edades y estilos de juego, Tío Mario despliega para esta Navidad un universo que va desde peluches y juguetes suaves para los más pequeños hasta sets creativos y propuestas lúdicas más elaboradas para chicos curiosos. Su catálogo reúne muñecas, autitos, figuras de acción, juegos de mesa, rompecabezas y kits de construcción que invitan a explorar mundos imaginarios. A esto se suma una amplia línea de aire libre, con burbujeros, pistolas de agua y hasta piletas inflables, ideal para temporadas de juego activo. Y para completar el combo, ofrece disfraces y accesorios que llevan el juego simbólico a otro nivel.

Se trata de una vinoteca boutique donde conviven vinos, espumantes, licores y cervezas con propuestas para quienes buscan armar un regalo de Navidad sofisticado o acompañar una cena especial. DeBarricas es un espacio pensado para quienes valoran el buen gusto y los detalles: desde una selección cuidada de etiquetas hasta productos gourmet que suman al ritual del vino.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

Selma reúne en un solo lugar una propuesta muy variada de cuidado personal, salud y bienestar. Sus estantes virtuales incluyen desde dermocosmética, donde podés encontrar limpiadores, cremas, protectores solares y sueros, hasta cuidado capilar, corporal y oral, con opciones para distintos tipos de piel y necesidades. También ofrece suplementos nutricionales, artículos para deporte y nutrición, fragancias, higiene, productos para bebés y maternidad.

Natura propone un universo de belleza y cuidado personal amplio y variado: hay productos para el cuidado de la piel como cremas, sueros, limpiadores y tratamientos faciales, así como líneas completas de maquillaje, perfumería y fragancias. También ofrece productos para el cabello, pensados para distintos tipos de piel y estilos de vida. Su propuesta se orienta hacia quienes buscan belleza con conciencia: fórmulas naturales o más amigables con el ambiente, con un enfoque en el bienestar integral.

Roses Are Roses propone una selección cuidada de fragancias, velas aromáticas y ambientadores perfecta para transformar cualquier espacio con aromas únicos y delicados. Su línea incluye velas de cera de soja, diseñadas para perfumar con sutileza y respeto por el ambiente. Además ofrecen sets especiales (como cajas “Home” que combinan vela, difusor y spray o sets “Personal” con colonia, loción corporal y jabón líquido) ideales para regalar, por ser opciones elegantes y versátiles para poner bajo el árbol. La marca también ofrece gift cards para quienes prefieren que el agasajado elija su aroma preferido.

Wanama Kids viste a los más chicos con una propuesta de ropa infantil moderna y cómoda, desde bebés hasta niños de hasta 14 años, con prendas que combinan funcionalidad y buen gusto. Cada prenda juega con texturas, colores vibrantes y detalles cancheros, ideales para armar looks urbanos pero cómodos. Para los más chiquitos, la línea para bebé está confeccionada con cotton pima 100% peruano, reconocida por su suavidad y durabilidad, un plus perfecto para regalar en Navidad.

