6 propuestas para regalar esta Navidad
Club LA NACION acompaña a encontrar regalos que no solo gusten, sino que también acompañen momentos, despierten sensaciones y sumen un toque especial a las Fiestas
La cuenta regresiva para la Navidad ya empezó y, con ella, la búsqueda de regalos que sorprendan sin perder la practicidad ni el estilo. Desde juguetes para los más chicos hasta propuestas gourmet, bienestar, belleza y aromas para el hogar, te proponemos una selección de marcas que ofrecen opciones que resuelven el arbolito con creatividad y buenos descuentos.
Tío Mario
- Sitio web: www.tiomario.com
- Beneficio: 15% todos los días
- El dato: también cuenta con variedad en cotillón y decoración, con globos, guirnaldas, vajilla temática y accesorios
Pensada para todas las edades y estilos de juego, Tío Mario despliega para esta Navidad un universo que va desde peluches y juguetes suaves para los más pequeños hasta sets creativos y propuestas lúdicas más elaboradas para chicos curiosos. Su catálogo reúne muñecas, autitos, figuras de acción, juegos de mesa, rompecabezas y kits de construcción que invitan a explorar mundos imaginarios. A esto se suma una amplia línea de aire libre, con burbujeros, pistolas de agua y hasta piletas inflables, ideal para temporadas de juego activo. Y para completar el combo, ofrece disfraces y accesorios que llevan el juego simbólico a otro nivel.
DeBarricas.com
- Sitio web: www.debarricas.com.ar
- Beneficio: 25% en productos nacionales y 15% en productos importados los martes y jueves y 20% en productos nacionales y 10% en productos importados de viernes a lunes y miércoles
- El dato: además de las bebidas, ofrece chocolates, aperitivos, infusiones y accesorios
Se trata de una vinoteca boutique donde conviven vinos, espumantes, licores y cervezas con propuestas para quienes buscan armar un regalo de Navidad sofisticado o acompañar una cena especial. DeBarricas es un espacio pensado para quienes valoran el buen gusto y los detalles: desde una selección cuidada de etiquetas hasta productos gourmet que suman al ritual del vino.
*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Selma
- Sitio web: www.selmadigital.com
- Beneficio: 10% acumulable con promociones en compra online todos los días
- El dato: el sector de fragancias es ideal para resolver varios de los regalos del arbolito
Selma reúne en un solo lugar una propuesta muy variada de cuidado personal, salud y bienestar. Sus estantes virtuales incluyen desde dermocosmética, donde podés encontrar limpiadores, cremas, protectores solares y sueros, hasta cuidado capilar, corporal y oral, con opciones para distintos tipos de piel y necesidades. También ofrece suplementos nutricionales, artículos para deporte y nutrición, fragancias, higiene, productos para bebés y maternidad.
Natura
- Sitio web: www.naturacosmeticos.com.ar
- Beneficio: 30% para socios BLACK y 25% para Premium en compra online + envío gratis todos los días y 30% para socios BLACK y 25% para Premium en compra presencial los miércoles y viernes
- El dato: la marca busca articular belleza con ética, por lo que cuida la sustentabilidad, selecciona ingredientes responsables y promueve una cosmética más consciente
Natura propone un universo de belleza y cuidado personal amplio y variado: hay productos para el cuidado de la piel como cremas, sueros, limpiadores y tratamientos faciales, así como líneas completas de maquillaje, perfumería y fragancias. También ofrece productos para el cabello, pensados para distintos tipos de piel y estilos de vida. Su propuesta se orienta hacia quienes buscan belleza con conciencia: fórmulas naturales o más amigables con el ambiente, con un enfoque en el bienestar integral.
Roses are Roses
- Sitio web: www.rosesareroses.com
- Beneficio: 20% los lunes y jueves
- El dato: sus velas están hechas con cera de soja 100% natural, biodegradable y eco-friendly, lo que las convierte en una opción sustentable y segura
Roses Are Roses propone una selección cuidada de fragancias, velas aromáticas y ambientadores perfecta para transformar cualquier espacio con aromas únicos y delicados. Su línea incluye velas de cera de soja, diseñadas para perfumar con sutileza y respeto por el ambiente. Además ofrecen sets especiales (como cajas “Home” que combinan vela, difusor y spray o sets “Personal” con colonia, loción corporal y jabón líquido) ideales para regalar, por ser opciones elegantes y versátiles para poner bajo el árbol. La marca también ofrece gift cards para quienes prefieren que el agasajado elija su aroma preferido.
Wanama Kids
- Sitio web: www.wanamakids.com
- Beneficio: 20% en compra online y presencial y 10% en compra online y presencial acumulable con otras promociones, todos los días
- El dato: todas las prendas se diseñan con identidad local, concebidas para acompañar la energía y libertad de chicos curiosos y aventureros
Wanama Kids viste a los más chicos con una propuesta de ropa infantil moderna y cómoda, desde bebés hasta niños de hasta 14 años, con prendas que combinan funcionalidad y buen gusto. Cada prenda juega con texturas, colores vibrantes y detalles cancheros, ideales para armar looks urbanos pero cómodos. Para los más chiquitos, la línea para bebé está confeccionada con cotton pima 100% peruano, reconocida por su suavidad y durabilidad, un plus perfecto para regalar en Navidad.
