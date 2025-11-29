4 propuestas gastronómicas para tener en el radar

La escena gastronómica porteña no afloja: cada semana surgen propuestas que combinan tradición, diseño, coctelería y mucha personalidad. Te proponemos que, con los descuentos de Club LA NACION, conozcas desde fusiones nikkei que reescriben clásicos hasta braseros japoneses con wagyu certificado o espacios que parecen salidos de un set de animé.

Osaka

Con locales en Colegiales y Puerto Madero, Osaka sofistica la cocina nikkei Caro&Fer

Osaka es un clásico de la cocina nikkei en Buenos Aires, con una propuesta que combina precisión japonesa y sazón peruana en un ambiente que se siente vibrante desde que uno entra. Su carta avanza por ceviches de acidez nítida, tiraditos que equilibran texturas y ajíes, rolls con guiños contemporáneos y platos calientes donde el wok, los marinados y las salsas profundas son protagonistas. Luz tenue, música justa y una estética cuidada terminan de armar un clima pensado para entregarse al ritual de comer bien.

Yatai Yatoi

La estética de Yatai Yatoi es una experiencia en sí misma PH.Gon De Fazio

Yatai Yatoi, una novedad en el catálogo de Club, es un restaurante de comida asiática callejera que fusiona sabores del sudeste asiático con el diseño más “pop tech”: su estética vibrante, llena de luces de neón, peluches y referencias gamer, transporta al comensal directamente a los mercados y puestos callejeros de Asia. Con locales en el Barrio Chino y en Palermo, funciona todos los días de mediodía hasta la madrugada.

Su carta ofrece platos icónicos como gyozas con salsa ponzu, bao de panceta, ceviche filipino (Kinilaw) y fideos udon marinados (Bo Xao), combinados con sushi y postres originales. Su coctelería de autor, a cargo de “La Peligrosa”, propone tragos con toques asiáticos, ya sea con soju, sake, matcha o cítricos exóticos.

Kanu Sushi

Piezas clásicas y de autor se combinan en las presentaciones de Kanu

Kanu Sushi es una cadena que combina cocina japonesa con toques peruanos y que cuenta con cuatro locales en Buenos Aires. Su carta ofrece rolls, niguiris, sashimis, tiraditos y opciones calientes, todo con foco en la frescura y el armado prolijo. También incluye propuestas con salsa acevichada y combinaciones más contemporáneas, pensadas para quienes buscan variedad dentro del formato clásico de sushi fusión.

¿Una particularidad? Todos sus locales son libres de gluten, lo que vuelve la experiencia accesible para más comensales. Una propuesta simple, clara y confiable para resolver almuerzos o cenas con buen sushi.

Emperador Meiji

Emperador Meiji ofrece un viaje directo a Japón

Emperador Meiji es uno de los espacios gastronómicos con más identidad de Palermo y una de las últimas novedades de Club: un brasero japonés donde la cocina robata realza carnes premium, incluido wagyu, y pescados al fuego, en formato de tapeo oriental ideal para compartir. El ambiente combina un arco torii en la entrada, madera oscura, estanques y luz tenue para crear una atmósfera casi ceremonial.

