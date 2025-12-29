El calendario lunar permite conocer en qué momento del mes el satélite natural pasará por sus diferentes fases, como es el caso de enero 2026. Principalmente, mucho se interesan por conocer la fecha en que habrá Luna llena, que es cuando el astro se puede ver en su totalidad en el cielo.

Cabe destacar que las fechas en que se dan las fases lunares pueden diferir respecto al almanaque, ya que se trata de ciclos de 28 días que cambian mes a mes. En ese período, la Luna se puede ver en el cielo en su fase nueva, creciente, llena y menguante.

Las fechas de las fases lunares en enero 2026 (Foto: FreeP¡CK)

Los aficionados de la astronomía y también de lo esotérico tienen en cuenta los cambios que experimenta el satélite natural cada mes para realizar determinadas actividades. Muchos consideran que sus movimientos pueden impactar en la vida cotidiana y hasta en el ánimo de las personas. Un claro ejemplo es el efecto que puede tener en el corte de pelo, puesto que se cree que puede influenciar en su resultado. A su vez, hay muchos mitos que rodean este fenómeno.

El calendario lunar completo de enero 2026

Según detalla el sitio Time and Date, estos son los días en que la Luna pasará por sus distintas fases en enero 2026:

Sábado 3 de enero: Luna llena

Sábado 10 de enero: cuarto menguante

Domingo 18 de enero: Luna nueva

Lunes 26 de enero: cuarto creciente

Por lo tanto, será en los primeros días de enero que se podrá visualizar el satélite natural en su totalidad, mientras que el novilunio ocurrirá a mediados del primer mes del año.

La Luna llena de enero es la "Luna del Lobo" rawpixel.com - Freepik

La Luna llena de enero es conocida como la “Luna del Lobo”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. Se la llama de esa forma porque se trata de la época en que se activan los lobos en el norte del continente americano y se los reconocen por sus aullidos bajo la luz del astro. Otros nombres que se le da es “Luna Serena” y “Luna Central”.

Todas las fases de la Luna, una por una

Las fases de la Luna son las diversas formas en que la cara de este astro que se puede ver desde la Tierra es iluminada por el Sol. Cada mes, este satélite natural gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días, y con ese movimiento se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar sobre ella.

Todas las fases de la Luna (Unsplash)

Hay cuatro fases de la Luna predominantes para tener en cuenta:

Luna llena : denominado también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo.

: denominado también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo. Cuarto menguante : se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación.

: se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación. Luna nueva : también conocido como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días.

: también conocido como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días. Cuarto creciente : se puede visualizar el 50 por ciento de su cara visible. A diferencia del cuarto creciente, esta fase muestra iluminada la mitad derecha.

Según detalla Servicio de Hidrografía Naval, estas fases corresponden a los instantes precisos en que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman un ángulo de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente. Por esto, estas fases no tienen una duración de un cierto número de días como se cree erróneamente, por el contrario, ocurren en un instante de tiempo dado en esta página.