El calvario de la influencer que se puso pegamento en el pelo

Una influencer vivió un infierno luego de utilizar pegamento industrial como si fuera fijador de cabello. Se trata de Tessica Brown, quien tiene casi 950.000 seguidores en TikTok y 800.000 en Instagram.

Hace una semana, Tessica publicó un video en su cuenta personal para alertar sobre su situación. En la grabación, cuenta que hace un mes se quedó sin su spray de pelo, por lo que decidió aplicar Gorilla Glue, que es un pegamento altamente resistente que fue diseñado originalmente para pegar madera para muebles.

En el clip se la ve sosteniendo el envase del pegamento, mientras dice: “Es una mala, mala, mala decisión”. “Mi pelo no se mueve. ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo? No se mueve”, alertó con preocupación. La tiktoker sostuvo que se lavó el cabello 15 veces, pero no logra quitarse el pegote. “Si te quedás sin laca, no uses Gorilla Glue”, completó.

Para demostrar la gravedad de su decisión, Tessica publicó otro video en el que se lava la cabeza con shampoo y agua, pero el cabello no se mueve en lo absoluto. Incluso, al finalizar la grabación se la ve a la joven visiblemente alterada y se le llenan los ojos de lágrimas.

Varios usuarios le sugirieron distintos métodos para que el pegamento aflojara, pero ninguno funcionó. Según ella misma relató, llegó a colocarse aceites de coco y dejó reposar, pero su pelo continua pegado.

Sin lograr solucionar su problema, Tessica decidió ir a un hospital para recibir ayuda profesional y relató en varias publicaciones el doloroso tratamiento que recibió para despegar el cabello.

En un video que subió a YouTube, se ve a una mujer pasándole a la joven un producto que le entregaron en el hospital. “Al principio pensé que era divertido, pero ahora realmente me siento mal”, confesó en una publicación.

Según sostiene en la grabación, el pelo estaba tan pegado a su cuero cabelludo que no era posible afeitarlo. Además, afirmó que sufría grandes dolores de cabeza y que, para evitar que “se queme tanto”, le tiran agua.

Tessica admitió que estaba “honestamente preocupada” por su situación y, en su último posteo, contó que finalmente iba a viajar a Los Ángeles para quitarse el pegamento, aunque no trascendió cuál será el método.

