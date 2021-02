Polémica por los precios del restaurante de Germán Martitegui: cuánto cuesta la cena para dos

Germán Martitegui, el jurado más exigente de MasterChef Celebrity que se convirtió en una de las figuras más populares del exitoso ciclo de Telefe, es reconocido por su trayectoria como cocinero y por la creatividad de los platos que sirve en su restaurante Tegui.

Sin embargo, un usuario de Twitter se animó a poner en duda el menú de por pasos que ofrece Martitegui. Aunque su restaurante continúa cerrado por la pandemia de coronavirus, el chef implementó un exclusivo formato de delivery.

Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo. Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por LITERALMENTE 1 (UN) ESPÁRRAGO pic.twitter.com/f318TzqxPW — ✨Nacho✨ (@Nachormigon) February 8, 2021

“Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo”, escribió el internauta @Nachormigon, y acompañó la queja con imágenes de las preparaciones que suele servir el cocinero.

“Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por literalmente un espárrago”, aseguró.

Su queja se disparó por el valor del menú de cuatro pasos que Tegui ofrece en su página web para el día de San Valentín: cuesta $8000 e incluye comida para dos personas, además de una botella de Rutini Extra Brut. Entre los ingredientes que el restaurante envía a domicilio para la cena del día de los enamorados aparecen langostinos patagónicos, burrata, trucha ahumada y bombones de una prestigiosa chocolatería.

La estrella de MasterChef Celebrity suele recibir tanto comentarios negativos como elogios por la exclusividad de su propuesta. En particular, este mensaje se viralizó de forma inmediata en Twitter y recibió casi 5000 retuits y más de 77.000 likes. Entre las respuestas, algunos señalaron que el precio no es elevado si se tiene en cuenta la calidad del producto y su cotización en dólares: “A quienes les gusta criticar siempre van a encontrar algo de lo cual quejarse”, apuntó un usuario. “53 dólares entre 2 en uno de los 50 mejores restaurantes del mundo. No es caro”, concluyó.

LA NACION