En las redes: Adele sorprendió con un radical cambio de look

Desde hace tiempo, Adele Adkins deja con la boca abierta a sus fanáticos con sus increíbles cambios de look. La cantante de "Someone like you" transformó su estilo de vida con hábitos más saludables y sigue dando que hablar entre sus seguidores.

Tal es así que este sábado, la intérprete de 32 años compartió en su cuenta de Instagram una nueva imagen en la que se la puede ver completamente renovada. Después del estreno de Black Is King, el álbum de Beyoncé, publicó una foto en la que aparece debajo de una pantalla que transmite a Beyoncé cantando. "Gracias reina por hacernos sentir a todos tan amados a través de tu arte", escribió Adele.

En el posteo, Adele señala sonriente al televisor, en una pose que la muestra de forma natural y cómoda en su casa, con la gran novedad de su pelo rubio rizado en lugar de su lacio característico y, en apariencia, sin maquillaje.

A diferencia de otras ocasiones, en las que se presenta más producida, la cantante usa una remera marrón y una calza negra deportiva en la foto, optando por un estilo más descontracturado.

La publicación provocó una lluvia de comentarios en las redes y alcanzó más de un millón de Me gusta en la cuenta oficial de la artista a tan solo una hora después de haber subido la foto.

La imagen de Adele es muy distinta a la del comienzo de su carrera. La compositora británica bajó 70 kilos en los últimos cuatro años. A partir de 2015 incorporó nuevos hábitos de alimentación y rutinas de ejercicios. "Es fácil centrarse simplemente en su transformación física, pero el cambio tiene que ver con algo mucho más grande. Llegó a un punto en el que no se sentía bien. Sabía que tenía que cambiar algo, porque quería ser la madre más sana posible", expresó una fuente cercana a la cantante el pasado enero.

Fue entonces cuando se la vio pasando las vacaciones de Navidad en el Caribe. La cantante se mostró divertida, cercana y cariñosa y se sacó fotos con varios fans. "Todo su enfoque durante este proceso de pérdida de peso ha sido ver cómo podía sentirse más sana y tratar mejor a su cuerpo. Nunca fue una cuestión de perder kilos. Es una mujer nueva con todo su sentido del humor. Adora a sus amigos y se siente más confiada", relató la misma fuente.

El cambio personal de Adele estuvo enmarcado en una serie de circunstancias difíciles. Uno de los motivos que la impulsó a cambiar fue la depresión posparto que sufrió tras el nacimiento de su hijo Angelo en octubre de 2012, como ella mismo contó. Estuvo muy asustada después de dar a luz. "Me sentía muy inadecuada, como si hubiera tomado la peor decisión de mi vida", dijo en su momento.

El divorcio de su exmarido, Simon Konecki, también fue un punto de inflexión en su vida. A principios de abril oficializaron la separación y decidieron cómo solucionar la custodia de su hijo, además de repartirse un patrimonio de más de 170 millones de euros.