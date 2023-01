El delfín volador: la increíble foto sacada en Puerto Madryn que maravilló a todos

escuchar

La fotografía de un delfín se volvió viral hace unas horas luego de que Maximiliano Jonas, un fotógrafo de Puerto Madryn, inmortalizara el momento exacto en que el animal salió del agua y saltó frente a la lente de su cámara.

Este espectáculo generó la sorpresa de cientos de usuarios, que reaccionaron mediante las redes sociales a la fotografía y a un video en el que se apreció una cantidad inmensa de delfines nadando en las costas cristalinas del sur del mar argentino.

La temporada de ballenas finalizó en la ciudad portuaria, por lo que es posible adentrarse en el mar y tener la oportunidad de presenciar un show de la naturaleza en todo su esplendor. Días atrás un grupo de delfines oscuros arribaron a la costa madrynense y esta atrajo la atención de decenas de amantes de la vida marina.

La fotografía del delfín volador que se viralizó en las redes sociales (Fuente: Instagram/@maxijonas)

Entre los seguidores que acudieron a presenciar la aparición de cientos de ejemplares, fue Jonas quien con su cámara profesional capturó el momento exacto en que un delfín saltó por sobre las embarcaciones. Más tarde, grabó un video desde arriba, con el objetivo de obtener una mirada de la manada en pleno movimiento. Gracias a la transparencia del agua, es posible ver con nitidez a los animales.

Una vez que la imagen y el video se hicieron públicos, rápidamente se convirtieron en virales. Ante la magnificencia de la naturaleza, los usuarios quedaron estupefactos y reaccionaron con comentarios como: “Gracias, gracias, gracias por poder brindarnos esta belleza”; “Ángeles del agua son lo más bello que se puede ver”; “Parece una película”; “No hay palabras para definir esas bellezas” y “Gracias, sos mis ojos”.

En cuanto a la especie de delfín oscuro, es un cetáceo que abunda en las aguas de la Patagonia, ya que es originario de esa zona. Es altamente gregario, muy amigable y acrobático, debido a que dan constantes saltos. Suele vivir en comunidades de a 15 pero en muchos casos puede aparecer en grupos de a cientos.

El delfín volador: la increíble toma que logró un fotógrafo en Puerto Madryn y se volvió viral (Fuente: Instagram/@maxijonas)

En tanto, Jonas comentó al medio madrynense que nunca bajó los brazos. Su intención era capturar el salto de un delfín y a pesar de que eran “200″, aún así esperó lo suficiente: “Seguí un ratito esa lancha que venía navegando al lado de un grupo grande de delfines y bueno, un poco de paciencia y suerte y se alineó todo para que quede ese tremendo salto retratado”.

La historia detrás del increíble video donde una ballena juega con una mujer en aguas de Puerto Madryn

Maximiliano Jonas está acostumbrado a tomar diferentes fotografías y a grabar videos en los que se logra apreciar la belleza de la fauna marina en el sur argentino. Si bien la fotografía del delfín que capturó hace unos días se convirtió en viral, semanas atrás, el profesional compartió un video en el que una ballena comenzó a jugar con una mujer en medio de la costa de Rada Tilly.

Analía Georgetti con su tabla de standup paddle y el encuentro con una ballena en Puerto Madryn

Mientras Analía Georgetti navegaba a pocos metros de la costa en las tranquilas aguas del Golfo Nuevo vivió un mágico momento con un cetáceo que se acerca, toca su tabla y juega alrededor en una escena captada por un dron. “Las ballenas nos pasaban por abajo, daban la vuelta y volvían. No me asusté, no me dio miedo. La situación fue extraordinaria, nunca pensé que me iba a suceder algo así en mi vida”, dijo.

Y agregó: “Lejos estuve de ir a molestar a estos animales. No salimos a buscarlas, convivimos, fueron ellas las que nos avistaron. Esto tampoco significa que mañana tienen que salir todos a intentar un momento así. Por sobre todo, debemos respetarlas”.

