¿El Día del Trabajador del Estado es feriado?

El Día del Trabajador del Estado se celebra en la Argentina el 27 de junio de cada año. La jornada fue oficializada por ley hace 10 años y, en la práctica, se la considera feriado para quienes se desempeñan en la administración pública nacional y en labores estatales.

¿Por qué se celebra el Día del Trabajador del Estado?

El Día del Trabajador del Estado fue oficializado por el Congreso de la Nación el 3 de julio de 2013 mediante la ley N° 26.876. En el primer artículo de la normativa se puede leer: “Declárase en todo el territorio de la Nación el día 27 de junio de cada año como el ‘Día del Trabajador del Estado’”.

Se trata de un día de descanso para los empleados estatales

En tanto, en el segundo se indica que, si bien la jornada no cuenta como un feriado oficial, en la práctica, y para cada uno de los empleados estatales, sí se aplica como un día no laborable. En concreto, el Día del Trabajador Estatal se establece “como día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.

Se eligió para esta efeméride al 27 de junio porque en esta fecha, pero del año 1978, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó convenios y recomendaciones que aseguraron a los trabajadores estatales de todo el mundo el derecho a sindicalizarse y a abogar por sus intereses mediante los convenios colectivos.

¿Para quiénes es feriado el Día del Trabajador del Estado?

La ley promulgada en 2013 invita a “las provincias y municipios de toda la República” a hacer de esta efeméride una jornada “de descanso en las respectivas administraciones públicas”. En este sentido, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no solo adhirió a la normativa de alcance nacional, sino que incluso promulgó una a nivel provincial al respecto: la ley N° 14.600.

Las oficinas de la Anses se mantendrán cerradas durante la jornada

Asimismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fue uno de los primeros organismos en comunicar que, durante el 27 de junio, no llevará adelante sus funciones correspondientes. En su sitio web oficial aclara que, “previendo la conmemoración, no se otorgaron turnos para ese día y la atención se reanudará con normalidad el miércoles 28″. Pese a esto, por más que las delegaciones no abran, el calendario de pagos se mantiene sin modificaciones.

Lo mismo ocurre con los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, por ejemplo, y otras tantas actividades vinculadas a la administración pública nacional y a los empleos estatales.

¿Hay bancos por el Día del Trabajador del Estado?

Vale aclarar que tanto el Banco Nación como Banco Provincia funcionan este martes 27 con sus horarios habituales, dado que sus empleados se rigen por el gremio de los bancarios.

