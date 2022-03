El drama de la influencer Chiara Ferragni por la salud de su marido Fedez: “Tuve miedo como nunca antes”

Chiara Ferragni realizó una serie de posteos en su cuenta de Instagram después de que su esposo, el rapero Federico Leonardo Lucia, más conocido con el seudónimo Fedez, fue operado de un tumor en el páncreas. La empresaria e influencer italiana, de 34 años, relató cómo fueron los días previos a la cirugía y le agradeció a sus 26,7 millones de seguidores por el apoyo que le brindaron.

En la publicación, la referente de moda reconoció la angustia que pasó y mostró imágenes de sus días en el sanatorio San Raffaele, donde estuvo codo a codo acompañando a su marido. Según reveló, la operación que se extendió durante seis horas.

“Teníamos miedo por todo: su diagnóstico, su cirugía, su recuperación, nuestra vida y el futuro de nuestra familia. La cirugía salió bien y ahora se está recuperando. Esperemos que esto solo sea un mal recuerdo que nos enseñó, una vez más, la importancia de disfrutar la vida al máximo, todos los días”, escribió Chiara en la red social, junto a una foto en la que se la ve acostada en la cama del centro de salud con su pareja, el día previo de la intervención en la que le extirparon el tumor y parte del páncreas.

El rapero Fedez tuvo que ser operado de un tumor en el páncreas Instagram: @chiaraferragni

Asimismo, en otro posteo, la bloguera que tiene su propia línea de indumentaria y maquillaje, mostró cómo fueron los momentos previos a la delicada cirugía de su esposo y recordó que en esos días celebraron el cumpleaños número 4 de su hijo Leone. La pareja también tiene a Vittoria, de 1 año.

“El sábado pasado fue el cumpleaños número 4 de Leone. Habíamos organizado una gran fiesta con todos sus compañeros y amigos, ya que él realmente no había celebrado los últimos dos años debido a la pandemia, pero tuvimos que cambiarlo el día anterior: papá tuvo que ser operado el martes y fue importante no contraer Covid antes de eso (para que no haya tanta gente involucrada)”, explicó Chiara.

Y continuó: “Así que solo vinieron sus cinco mejores amigos y su familia. Nuestro ánimo no era el más festivo, pero terminó siendo una gran fiesta para nuestro pequeño. Agradecidos por estos recuerdos”. En el mismo período de espera, cumplió un año su hija Vittoria, de quien también dejó registro de imágenes en las redes.

Chiara y Fedez celebraron el cumpleaños de sus dos hijos, Leo y Vittoria, de 4 y 1 año, respectivamente Instagram: @chiaraferragni

Asimismo, Chiara realizó otra publicación en la que relató cómo vivieron la semana previa a la operación del rapero de 32 años, con quien se casó en 2018. “Nos tomamos un tiempo fuera de las redes sociales, pasamos el mayor tiempo posible con los niños, fuimos a muchas visitas y exámenes, salimos a caminar, tomamos helado en un banco, pasó un rato con sus amigos más cercanos, grabó algo de música (él hizo y yo escuché)”, describió.

Chiara Ferragni y Fedez posan con el equipo médico del sanatorio tras la cirugía del rapero Instagram: @chiaraferragni

Para cerrar, la influencer contó que sus hijos durmieron junto a ellos en la cama grande, para estar más unidos. “La mayor parte de este tiempo se sintió como un borrón: era como si el tiempo se hubiera detenido y tenía miedo como nunca antes en mi vida de que algo malo pudiera pasar”, confió, y tras los buenos resultados de la cirugía, celebró: “Gracias vida por cambiar las cosas para mejor”.

En un último posteo, que realizó este jueves, la empresaria celebró que Fedez fue dado de alta. “Fue duro, pero estamos en casa. Gracias a todos los médicos, enfermeras y personal de San Raffaele por hacernos sentir siempre seguros y como en casa, y por siempre darnos esperanza. Gracias a mi maravilloso esposo por luchar tan duro y tan valiente por nuestra familia. Gracias chicos por todo el amor que sentimos todos los días”, escribió.