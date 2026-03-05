Este es el ejercicio ideal para mejorar la circulación y cuidar el corazón

Con el paso de los años, encontrar actividades físicas que cuiden el cuerpo sin dejar de aportar beneficios a la salud se vuelve cada vez más importante. Durante mucho tiempo, las caminatas diarias y el uso de la bicicleta fija fueron las recomendaciones más habituales de los especialistas para las personas mayores. Sin embargo, nuevas investigaciones señalan que existe otra actividad cotidiana que podría ofrecer incluso mayores ventajas para el sistema cardiovascular, posicionándose como una alternativa simple y efectiva para mantenerse en movimiento.

Se trata de una práctica simple y al alcance de la mayoría de las personas, que no exige pagar una membresía en un gimnasio ni contar con equipamiento especial: subir escaleras. Aunque muchas veces se evita por comodidad o por hábito, especialistas en medicina preventiva comenzaron a destacar nuevamente esta actividad cotidiana, señalándola como una herramienta efectiva para cuidar la salud y favorecer una vida más larga.

Subir escaleras: el ejercicio cotidiano que recomiendan los especialistas

A diferencia de caminar en terreno plano, el movimiento vertical que implica subir escaleras plantea un desafío particular para el cuerpo. Esta acción obliga al corazón a trabajar con mayor intensidad durante breves períodos, lo que genera un tipo de esfuerzo similar al entrenamiento por intervalos. Como resultado, permite mejorar la resistencia cardiorrespiratoria en menos tiempo que una caminata tradicional, convirtiéndose en una actividad eficiente para fortalecer el sistema cardiovascular.

Además, desde el punto de vista de la circulación, este ejercicio funciona como una especie de bomba natural para el organismo. Al contraerse de forma rítmica los músculos de las pantorrillas y los muslos para elevar el peso del cuerpo, se favorece el retorno de la sangre desde las piernas hacia el corazón. Este mecanismo resulta especialmente importante para prevenir problemas comunes en la tercera edad, como la hinchazón en las piernas, la retención de líquidos o la aparición de várices, algo que ayuda a mantener el sistema circulatorio activo y en buen funcionamiento.

La evidencia científica

Un estudio reciente publicado en ScienceDirect analizó datos de miles de participantes y sugirió que subir más de cinco tramos de escaleras por día podría reducir hasta en un 20% el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Este hallazgo volvió a poner en foco a una actividad cotidiana que muchas veces pasa desapercibida, pero que puede aportar beneficios significativos para la salud.

Se trata de una actividad simple con beneficios cardiovasculares

Además de su impacto positivo en el corazón, subir escaleras tiene la ventaja de combinar ejercicio aeróbico con fortalecimiento muscular. Cada escalón representa un esfuerzo que activa diferentes grupos musculares, lo que transforma a esta práctica en una forma completa y eficiente de mantenerse en movimiento.

Durante el ascenso se ponen en acción principalmente los cuádriceps, los glúteos y los isquiotibiales, músculos clave para la estabilidad y la movilidad. Al fortalecer el tren inferior también se protegen las articulaciones y se mejora el equilibrio, lo que ayuda a disminuir el riesgo de caídas, una preocupación frecuente en la adultez avanzada. De todos modos, los especialistas recomiendan realizar la actividad con moderación, donde se mantiene un ritmo constante y seguro, lo que asegura una pisada firme en cada escalón. Para quienes no tienen escaleras en su casa, también existen alternativas simples, como usar un escalón de step o aprovechar las escaleras disponibles en plazas y edificios públicos, ya que lo fundamental es combatir el sedentarismo con movimientos cotidianos y funcionales.

En definitiva, cuidar el corazón no siempre implica dedicar largas horas a entrenamientos exigentes o rutinas repetitivas. En muchos casos, los hábitos más simples pueden marcar la diferencia. Subir escaleras, una acción cotidiana que muchas veces pasa desapercibida, se perfila como una alternativa efectiva, accesible y gratuita para mantenerse activo. Con pequeños esfuerzos diarios, esta práctica puede ayudar a fortalecer el corazón, mejorar la circulación y conservar la movilidad por más tiempo.