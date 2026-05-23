El error que arruina la parrilla: por qué hay que limpiarla siempre después de cada uso y cómo hacerlo

Limpiar una parrilla después de cada uso permite que los alimentos se cocinen de manera más eficiente y uniforme, ya que no quedan restos de grasa o suciedad que interfieran con el calor. También mejora la seguridad, porque ayuda a evitar que la grasa acumulada provoque un incendio.

Por qué es importante limpiar la parrilla después de cada uso

De acuerdo con un artículo de The New York Times, la limpieza es fundamental para la seguridad: si se acumula grasa, la próxima vez que se utilice la parrilla podría producirse un incendio, especialmente en los modelos a gas, que predominan en Estados Unidos.

En cualquier caso, antes de utilizarla conviene rasparla con un cepillo de alambre para deshacerse de cualquier resto y revisar la bandeja recolectora debajo de las rejillas y los quemadores.

Es importante recordar que no se deben apagar las brasas con agua. Existe el riesgo de que las llamas por grasa crezcan o que se generen sustancias cáusticas irritantes debido a la combinación de ceniza, material que puede ocasionar fuertes quemaduras y corroer el metal.

Las parrillas deben limpiarse adecuadamente o pueden llegar a ser peligrosas (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Cómo limpiar una parrilla de manera correcta paso a paso

Después de cada uso, la recomendación de los especialistas en cocina es limpiar la parrilla con cuidado para eliminar cualquier rastro de grasa y comida. Los pasos a seguir para hacerlo adecuadamente son:

Utilizar un jabón líquido para platos o un desengrasante que sea apto para superficies en contacto con alimentos.

o un desengrasante que sea apto para superficies en contacto con alimentos. Usar guantes para proteger las manos.

para proteger las manos. Si la parrilla está muy sucia, rociarla con el desengrasante y dejarlo actuar durante 20 minutos.

rociarla con el desengrasante y dejarlo actuar durante 20 minutos. Utilizar un cepillo de alambre para raspar las rejillas . Otra opción es usar una esponja de acero rizada o unas pinzas enrolladas en papel aluminio.

. Otra opción es usar una esponja de acero rizada o unas pinzas enrolladas en papel aluminio. Una vez que las rejillas queden libres de residuos , pasar un trapo o estropajo para eliminar el jabón.

, pasar un trapo o estropajo para eliminar el jabón. Para garantizar que la próxima vez que se use estará en las mejores condiciones, rociar toallas de papel con aceite vegetal y dejar las rejillas ligeramente engrasadas.

Para las partes más delicadas de la parrilla se puede utilizar una esponja más suave que eliminará la suciedad sin raspar.

Para el interior, luego de deshacerse de todas las cenizas, la recomendación es utilizar una espátula capaz de remover todos los residuos.

También se deben limpiar las zonas cercanas, especialmente el piso.

especialmente el piso. La limpieza básica debería llevar entre cinco y diez minutos. El tiempo aumentará a media hora si se trata de una parrilla más grande o si requiere una limpieza profunda.

Seis trucos para limpiar una parrilla adecuadamente

En el artículo de The New York Times se añaden las siguientes recomendaciones y advertencias para que la limpieza de una parrilla sea lo más rápida y eficiente posible: