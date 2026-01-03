A los 40 años perdió todo y tuvo que reinventarse: lanzó un llamativo elemento de limpieza que lo volvió millonario

Un hombre nacido en Pensilvania, en Estados Unidos, perdió todos sus ahorros y el negocio que dirigía a sus 40 años, pero encontró una solución inesperada a los problemas que lo acechaban. Con base en su experiencia laboral y su pasión por los automóviles, inventó una esponja única diseñada con una cara feliz que permite limpiar sin rayar la superficie de los vehículos. Su marca se volvió viral y para el fin de 2025, espera facturar 500 millones de dólares.

Perdió todo y tuvo que reinventarse: el llamativo elemento de limpieza que lo volvió millonario

Al mando de una empresa de fabricación internacional, Aaron Krause trabajaba todos los días en tareas administrativas y de reparación de maquinarias en 2006, a sus 37 años. Como las manos sucias eran una molestia constante, se embarcó en un plan para limpiarse con mayor comodidad. Así fue como utilizó sus 14 años de experiencia en la fabricación de almohadillas de espuma de uretano.

Aaron Krause perdió todo a los 40 años y logró reinventarse gracias a su experiencia laboral Aaron Krause - Scrub Daddy

Una esponja de polímero altamente diseñada resultó ser la solución perfecta, según relata el sitio web oficial de Scrub Daddy, como bautizó a su compañía. Al maravillarse con su invento, patentó el diseño que era redondo, surcado en un lado y presentaba dos agujeros perforados fuera de su centro.

No obstante, la recepción de su mercado objetivo no fue la esperada, ya que los talleres argumentaban que era un producto innecesario y caro. Por este motivo, las abandonó en una caja en su depósito.

De acuerdo con Forbes, el fracaso inicial al intentar vender el artículo lo llevó a sus 40 años a perder todos sus ahorros y su negocio.

Un tiempo más tarde, en 2011, intentó limpiar los muebles de jardín con una esponja común, pero se dio cuenta de que rayó la pintura en la primera pasada. Entonces decidió probar con su invento, que yacía descuidado en una caja. Para su sorpresa, funcionó mejor de lo esperado.

Al remojar la esponja en el agua, el emprendedor vio que la textura cambiaba e inmediatamente comprendió el potencial que tenía.

El elemento de limpieza que volvió millonario a Aaron Krause

Unos meses después, su producto cobró relevancia en el mercado cuando un periódico lo promocionó. En ese punto, se dio cuenta de que la marca necesitaba ser su propia entidad y separó la compañía de la patente. Allí nació la empresa, y en 2012, Scrub Daddy, Inc. se estableció oficialmente.

Aunque logró tener algunas ventas, la herramienta de limpieza sonriente aún no fue capaz de asegurar la presencia en ninguna tienda minorista importante, hasta que una idea nueva llegó a su mente. Mientras miraba el programa Shark Tank de la cadena ABC, pensó que asociarse con uno de los inversores podría ser su puerta al éxito.

El elemento de limpieza Scrub Daddy convirtió en millonario a Aaron Krause luego de perder su negocio Scrub Daddy - Scrub Daddy

Ese mismo año, participó de la edición número siete de la cuarta temporada, en donde presentó su invento y consiguió una inversión de Lori Greiner, quien le entregó US$200 mil por el 20% de su empresa. Al terminar la emisión, vendió 42.000 esponjas en siete minutos y la marca se volvió internacional.

Con su popularidad y un traslado a una residencia más grande en su natal Pensilvania, llamó la atención de minoristas líderes como Bed Bath & Beyond, Walmart, Home Depot, Kroger, Target, QVC y Meijer, entre otros.

En los años siguientes, con el lanzamiento de nuevos productos, su marca se volvió viral en redes sociales como TikTok. En su cuenta acumuló en poco tiempo más de 100 millones de visualizaciones, 80 millones de ‘me gusta’ y superó los cuatro millones de seguidores.

Aaron Krause se volvió millonario al comercializar el elemento de limpieza viral en redes sociales @neumannuniversity - @neumannuniversity

Ganancias de Scrub Daddy y futuro del elemento de limpieza

En 2023, la compañía expandió su presencia con más de 177 sucursales en todo el mundo, el establecimiento de un centro de fabricación y una sede en Hungría. Ahora cuenta con locales en más de 47 países.

En 2024, la facturación rondó los US$340 millones. Según Forbes, Scrub Daddy espera terminar el año con ganancias cercanas a los US$500 millones.