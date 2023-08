El excéntrico restaurante que ofrece un viaje en helicóptero: ¿dónde queda?

escuchar

Hangar M45 es un restaurante temático ubicado en el barrio Manrique en Medellín, Colombia, y es conocido por su excéntrica experiencia de volar en helicóptero tras disfrutar de un plato gastronómico. El lugar se viralizó en TikTok por su particular ambientación industrial, que simula un hangar real, entre pistas aéreas y sillas de avión que hacen de mesas.

El sitio se promociona como un espacio turístico para disfrutar en cualquier ocasión, con un plus para divisar la capital antioqueña desde los cielos.

Según su cuenta oficial, el sitio tiene un menú variado con comida de autor de todo tipo, desde sushi hasta carnes, haciendo alusión a las variedades de algunos platos típicos alrededor del mundo.

Por su inusual plan aéreo, el mismo no pasó desapercibido para algunos usuarios de TikTok. A través de las redes sociales varios hicieron alusión a esta particular opción que ofrece el restaurante, ya que no es muy común los sitios en los que se pueda costear un viaje privado en este tipo de transportes.

Según el usuario @vonvito que cuenta con más de 500 mil seguidores en la red asiática y comparte reseñas sobre algunos sitios de comida y planes culinarios, pasear por la ciudad durante 20 minutos en el helicóptero solo es posible para quienes cuentan con dinero extra en sus bolsillos.

El Tiempo (Colombia)