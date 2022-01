El extraño ritual que sigue un exmodelo de Versace hace 17 años para mantenerse en forma

Troy Casey, un hombre de 55 años de Arizona, Estados Unidos, trabajó como modelo de grandes firmas internacionales, como Versace y Armani, durante décadas. La presión por responder a los parámetros de belleza que le imponían lo llevó a utilizar terapias alternativas para mantener su piel y su estado físico. Entre ellas estaba el consumo de su propia orina.

Hoy, asegura que haber hecho eso es lo que le permitió mantener un físico envidiable hasta bien entrados los cincuenta. Troy no solo lo bebía, sino que también se lo aplicó sobre la piel durante los últimos 17 años. Incluso cuenta que hizo ayunos de una semana.

“La terapia de orina es una práctica antigua, simplemente no se habla mucho de eso. Tu propia orina está llena de aminoácidos, células madre y anticuerpos”, le dijo Casey al Daily Mail. También aclaró que va al gimnasio regularmente para desarrollar músculo.

Después de vivir un estilo de vida poco saludable en Nueva York, el exmodelo decidió que quería ponerse en forma: “Tomo mi propia orina todas las mañanas. La sensación es eléctrica. Es la fuente de la juventud”, dijo.

Troy Casey escribió un libro sobre su estilo de vida saludable

“Tengo 55 años y la mayoría de la gente no se ve ni se siente como yo a mi edad. Nadie puede negar que estoy marcado y eso se debe al hecho de que me encanta estar extremadamente saludable y practicar métodos de curación naturales. La gente debería tener miedo si está comiendo comida de mier… y tomando drogas. ¿Por qué deberían tener miedo de probar su propia orina?”, preguntó retóricamente.

El hombre de 55 años asegura que una dieta saludable y una rutina de gimnasia ayudan a que su terapia de orina funcione correctamente.

Casey, que ha escrito un libro sobre los secretos de salud detrás de su buena apariencia, dice que no siempre fue tan saludable: “Cuando comencé a modelar a los veinte años, vivía la gran vida, salía de fiesta en Milán, Nueva York y Londres y no me cuidaba a mí mismo. Como resultado, me hinchaba y retenía el exceso de agua en la cara y el cuerpo. A veces estaba tan hinchado que los agentes de casting me decían que no fuera a la sesión de fotos de Vogue o Armani. Comenzó a afectar mi vida y comencé a leer sobre nutrición y practicar cosas como la medicina herbal, ayunar y comer alimentos reales para combatirlo”.

Troy dice que se interesó en la terapia de orina, también conocida como “Shivambu” en la medicina ayurvédica, en 2004. Primero bebió su propia orina cuando no podía molestarse en detenerse para ir al baño durante un largo viaje en automóvil: “Beber mi propia orina no fue tan malo como la barrera mental en mi propia mente”.