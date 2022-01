Tuvieron su primera y al otro día le llegó un mensaje que la dejó sin palabras: “¿A qué estás jugando?”

El mundo de las citas tiene tantas posibilidades como personas, y en esta oportunidad, la situación se volvió insólita al punto de compartir la historia en TikTok y generar mucho debate al respecto.

Todo comenzó cuando una joven llamada Katlyn Phipps se encontró con un chico con el que había conectado gracias a una app de citas y con el cual tuvo un muy lindo encuentro. Sin embargo, todo cambió cuando unos días después se despertó con un mensaje del joven, pidiéndole que le enviara cuatro dólares por el café que le había comprado durante la cita. En un video compartido en su cuenta de TikTok, la chica mostró una captura de pantalla del intercambio que tuvo con el hombre.

Ante el inesperado mensaje, le consultó por qué le pedía cuatro dólares. A lo que él respondió: “Supongo que no existirá un segundo desayuno, así que eso es por el café de la semana pasada, ya que parece que nunca volveremos a salir. Realmente no entiendo a qué juego estás tratando de jugar”.

El insólito mensaje que recibió donde le exigían la mitad de la plata de la salida

Más adelante, Katlyn dijo que en realidad él se había ofrecido a pagarle el café y que las cosas parecían ir bien en la cita. Luego compartió otra captura de pantalla de un mensaje que le envió, en el que le explicaba que quería volver a verlo pero que no había podido fijar una fecha porque estaba ocupada con el trabajo y los estudios.

“No sabía que era parte de un compromiso a largo plazo después de tener una cita con vos. Lamento que la falta de mi presencia haya lastimado tanto tu ego que sentiste la necesidad de pedir dinero por un café. Estaré más que feliz de enviarte eso. Ahora que aclaramos eso, dejame ser muy clara: no voy a poder reunirme con vos este fin de semana. ¿Qué tal si en lugar de tus comentarios insignificantes tratás de ser comprensivo con alguien con una agenda apretada y trabajar con eso?”, arremetió ella para ponerle los puntos.

Y continuó: “Tu falta de comunicación y comprensión dejó en claro que esto no avanzará más. Gracias y que tengas un hermoso fin de semana”. Para finalizar, la chica compartió la respuesta final del hombre, en la que dijo que ella le había pedido varias veces por otra cita y que no debería haberlo “inducido” a creer que habría segundo encuentro. La estudiante dijo que aceptó reunirse con él nuevamente, pero que todo había quedado en la nada.

Desde que compartió su historia en TikTok, sus videos han sido vistos más de 300.000 veces, en donde la mayoría se pone en el lugar de la joven. Un usuario dijo: “¿Cuál fue la respuesta?”. Mientras que otro agregó: “Le tendría que haber enviado $8 y decirle que use el extra para comprarse algunos modales”. Pero, por otro lado, algunos usuarios sintieron que el joven tenía algo de razón: “Si no sentís a gusto con alguien, probablemente deberías decírselo”. Mientras que otra dijo: “¿Por qué no? ¿No podés pagar tu propio café?”