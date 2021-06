Príncipe Harry. Qué son la EMDR y el Tapping, las terapias alternativas con las que cura sus heridas del pasado

Desde que decidió comenzar un nuevo capítulo lejos de la Casa Real británica, el príncipe Harry (36) está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para sentirse mejor. Los traumas derivados de la muerte repentina de su madre y la constante mirada mediática sobre su familia terminaron afectando su salud hasta el punto de sufrir ataques de pánico, algo que él mismo reconoció en este último tiempo.

Y así como hace cuatro años decidió buscar nuevas terapias tras una discusión con su mujer, Meghan Markle (39) –donde la actriz le recomendó reconciliarse con su pasado para salvar su relación– el nieto de la reina Isabel no dudó en hacer público su camino de sanación. En el tercer episodio de la docu-serie que produjo junto a Oprah Winfrey para Apple TV, The Me You Can’t See, el príncipe abrió su corazón y contó cómo las terapias alternativas de EMDR; tapping, reiki y meditación entre otras, lo ayudaron a tener un mejor presente. Y así lo reconoce ante las cámaras: “No tengo ninguna duda de que mi madre estaría increíblemente orgullosa de mí por el camino que recorrí. Estoy viviendo la vida que ella quería vivir para sí misma. Viviendo la vida que ella quería que pudiéramos vivir”.

TERAPIA EMDR

La princesa Diana posa con su hijo el príncipe Harry en las escalinatas del Palacio Marivent, España durante unas vacaciones de verano de 1986. Getty Images

“Esta es una forma de curación con la que estaba dispuesto a experimentar”, confesó el príncipe cuando decidió contar su experiencia en la terapia de EMDR (siglas en inglés de “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”; en español: “reprocesamiento y desensibilización del movimiento de ojos”). Reconocida por la Organización Mundial de la Salud, esta técnica basada en la estimulación bilateral del cerebro a través de movimientos oculares, fue creada por la psicóloga Francine Shapiros en 1987 y entiende que los pensamientos, comportamientos y sentimientos negativos son el resultado de recuerdos sin procesar. Según el propio Harry, esta terapia lo ayudó a trabajar la incomodidad que le generaba viajar a Londres para asistir al entierro de su abuelo, el duque de Edimburgo, ya que el contexto del duelo le recordaba a la muerte de su madre (hace unas semanas reveló que el día que caminó detrás del féretro de Lady Diana, donde no pudo llorar ni mostrar emociones debido al riguroso protocolo, terminaron marcando su juventud).

TAPPING

El príncipe Carlos con sus hijos William y Harry durante una visita a Glen Muick en la finca del castillo de Balmoral en 1987. Getty Images

El duque de Sussex combina la terapia de EMDR con el tapping (Técnica de Libertad Emocional) cuya premisa está basada en que todas las emociones negativas son causadas por un desequilibrio en la energía de nuestro cuerpo. Frente a ello, el objetivo del tapping es inhibir este desequilibrio a partir de golpes suaves en puntos clave del cuerpo. El nieto de la reina Isabel II descubrió esta técnica gracias a Meghan, quien comenzó a practicarla luego de ver el documental de Kelly Noona, Heal. “Ella está convencida de que el tapping los ayudó a liberar patrones negativos impresos en su ADN desde generaciones que se remontan hasta los tiempos más oscuros…Y que depende de ellos romper el ciclo de una vez por todas, tras un largo linaje de dolor”, explicó a The Daily Mail una fuente cercana a la duquesa.

CAMBIOS DE HÁBITO

El príncipe Harry y Meghan Markle junto al pequeño Archie conocen al arzobispo Desmond Tutu durante la gira por Sudáfrica en septiembre de 2019. Getty Images

En esta nueva etapa holística, Harry continúa buscando alternativas para llevar una vida más sana y en paz: además de haber sumado la meditación a su cotidianeidad, incluyó en su agenda actividades como reiki, acupuntura, cuencos tibetanos y apostó a una alimentación casi vegana. Y lo cierto es que el príncipe reconoce ya no sufrir ataques de pánico. “La terapia me preparó para poder afrontar cualquier cosa”.

LA NACION