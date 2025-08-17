El hábito que muchos tienen al dormir que puede acelerar los signos del envejecimiento, según una experta

Aunque pueda parecer inofensivo, dormir con aros o pendientes podría causar cambios visibles en los lóbulos de las orejas a lo largo del tiempo. Así lo advirtió la dermatóloga californiana Samantha Ellis en un video viral de TikTok que supera el millón y medio de reproducciones.

Ellis explicó que uno de los problemas estéticos más comunes con la edad es la caída de los lóbulos. Según la especialista, “a medida que envejecemos, los lóbulos se vuelven más flácidos y sueltos”, y el uso continuo de aros—especialm — nte al dormir— puede acelera — este proceso. “Los orificios comienzan a estirarse, y los aretes ya no lucen igual. Se ven tristes”, comentó. Este cambio suele volverse más evidente a partir de los 40 años.

La recomendación principal es sencilla: no dormir con este accesorio, al menos en el lóbulo inferior. En cambio, las perforaciones en la parte superior de la oreja, donde el cartílago es más firme, no presentan el mismo riesgo estético.

Para quienes ya muestran signos de desgaste en los lóbulos, existen soluciones. Los rellenos dérmicos son uno de los tratamientos más utilizados. La cirujana plástica Melissa Doft los describe como una alternativa rápida, de bajo riesgo y sin tiempo de recuperación. Por su parte, el especialista Stafford Broumand señala que el ensanchamiento de los lóbulos también es parte del envejecimiento natural.

Dormir con aros o pendientes podría causar cambios visibles en los lóbulos de las orejas a lo largo del tiempo (Foto: FreeP¡CK)

Cuidado de la piel para prevenir el envejecimiento

Más allá de los lóbulos, mantener una piel saludable requiere una rutina de cuidado constante. La exposición diaria a rayos UVA/UVB y a la contaminación favorece la aparición de arrugas, manchas y otros signos de envejecimiento prematuro. Por eso, se recomienda el uso diario de protector solar, incluso en interiores o en días nublados.

Además, el uso de productos con vitamina C, ácido hialurónico y retinol ayuda a combatir el estrés oxidativo y estimula la producción de colágeno. Complementar estos cuidados con una alimentación rica en antioxidantes, hidratación adecuada, ejercicio regular, descanso reparador y manejo del estrés puede contribuir a conservar una piel firme, luminosa y joven por más tiempo.

El País (Uruguay)