El horóscopo de junio de Mhoni Vidente para los signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario

Con una marcada presencia en redes sociales y millones de seguidores, Mhoni Vidente sorprende con sus presagios. Ahora, la cubana especialista en astrología predictiva dio a conocer qué le deparan los astros en el mes de junio a los signos de Aire: Géminis, Acuario y Libra.

También indicó los números y colores de la suerte que traerán más abundancia a las personas de estos signos, y los aspectos económicos, familiares y de pareja a tener en cuenta para tener un mes positivo.

Géminis

Para el mes de junio, la astróloga contó que la carta del Tarot para los geminianos es el as de bastos. A las personas de este signo, que este mes están en su época de cumpleaños, les estarán llegando todavía más oportunidades de crecimiento personal y laboral, que irán desde un ascenso, un nuevo negocio, otro trabajo.

Esta propuesta les traerá mayores ingresos, más abundancia. “Géminis es muy buen negociante y le encanta vender, es muy carismático. Generalmente son buenos vendedores, artistas, cantantes, porque se relacionan bien con todo el mundo. Pero deben tener cuidado con su carácter, porque se enojan fácil”, señaló Mhoni.

Y recomendó que traten de ser más reservados con sus éxitos o logros, y que no presten dinero porque les “van a estar robando la suerte”.

En relación con los números de la suerte, la experta indicó que serán el 04 y el 51. Y, en cuanto a la combinación de colores que ayudará a traer más abundancia, mencionó el blanco y naranja.

Respecto al amor, la astróloga advirtió que aparecerá un amor del pasado buscando regresar y recomendó dejarlo atrás, porque volverá a repetirse lo mismo que los hizo alejar. Sin embargo, señaló que legará “un amor muy compatible” que será del signo de Capricornio, Piscis o Libra.

En cuanto a los geminianos que están casados o en pareja, les viene “una sorpresa en cuestiones de embarazo o un amor muy bonito” para junio. Será un mes de relaciones estables.

Mhoni también adelantó que aquellos de Géminis recibirán tres propuestas para salir de viaje, una laboral y dos por placer, y sugirió aceptarlas para renovar las energías.

Libra

Para los librianos la carta del Tarot de junio es el as de oro. Lo que, según detalló la experta en astrología, indica que será un mes de mucha abundancia, en el que tendrán la oportunidad de crecer económicamente.

“Libra es la equidad total, es el signo que sabe en qué momento gastar y en cuál no, y siempre están ahorrando para irse de viaje, comprarse ropa, ayudar a su familia. Este momento es ideal para salir de viaje, porque ayuda a renovar las energías”, sostuvo la referente cubana.

También indicó que el as de oro impulsa a volver a estudiar, tomar cursos y capacitaciones. Asimismo, que es “el momento ideal de empezar ese negocio que tenías en mente: de sistemas, de venta online, algo que no te quite tanto tiempo y te permita organizarte”.

En cuanto al amor, Mhoni le recomendó a los librianos que ya no estén solos, que se dejen querer. Y anunció que alguien del signo de Capricornio, Acuario o Aries se les va a acercar mucho con intenciones de un amor verdadero y estable.

Para las personas de Libra que están casadas o en pareja, la astróloga recomendó que tengan un poco más de tranquilidad, que eviten los celos y enojos sin motivo. También las impulsó a unir más a la familia.

Respecto de los números de la suerte, este mes serán el 12 y el 27. Mientras que los colores de la abundancia serán el violeta y el amarillo.

Acuario

En junio, la carta del Tarot para los acuarianos es la del mago. De acuerdo a la explicación de la astróloga, indica que es el momento de seguir creciendo económicamente. Mhoni le recomendó a los acuarianos continuar ahorrando para alcanzar esas metas, como la compra de un vehículo o una casa.

Asimismo, sugirió que a nivel académico intenten estudiar más. Y los impulsó a cambiar su teléfono celular por uno más reciente, destacando que a este signo le atrae todo lo tecnológico.

“Acuario es un signo volátil, carismático, vendedor, inteligente, que siempre va a encontrar la buena solución a todos los problemas. Su lado negativo es que es muy acelerado, muy sentido, explota muy fácil y guarda mucho rencor de cosas del pasado. Además, no sabe decir que no”, describió la experta.

En torno al amor, los acuarianos en pareja estarán estables y eso les dará mucha tranquilidad. La astróloga recomendó que respeten a la persona que tiene al lado, ya que “Acuario es el coqueto y la coqueta del zodiaco”.

Los acuarianos que están solteros, según predijo, encontrarán un amor muy compatible del signo Tauro, Libra o Sagitario. A su vez, vaticinó: “En junio tendrán una sorpresa en cuestiones amorosas: te piden matrimonio, te van a estar hablando de una formalidad total o te invitan a salir de viaje”.

Respecto de los números de la suerte de este mes, serán el 13 y el 15. Mientras que tendrán tres colores de la abundancia: azul, blanco y gris.

