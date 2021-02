El koala de tres patas que puede caminar y trepar gracias a una prótesis

Triunfo, un koala macho nacido sin una pata, estuvo trepando y corriendo desde que le colocaron una prótesis hecha por un dentista del vecindario, dijo el lunes su cuidadora australiana. La enfermera veterinaria Marley Christian rescató al koala en el norte de Nueva Gales del Sur en 2017, después de encontrarlo junto a su madre moribunda con solo tres patas y un hueso en lugar de la cuarta.

“Una vez que le puse una pequeña bota y dio un pequeño salto, ya estaba corriendo y saltando alrededor, y de hecho lloré”, dijo al explicar cómo Triunfo se convirtió en un koala completamente nuevo una vez que se le colocó la prótesis.

“Es lo mejor que me pasó, haría absolutamente cualquier cosa por este chico”, agregó. Christian se convirtió en la principal cuidadora de Triunfo en el centro Friends of the Koala en Lismore, una ciudad ubicada a 136 kilómetros al sur de Brisbane, mientras buscaba una solución a su malformación congénita.

Una compañía estadounidense especializada en prótesis de animales intentó crear una pata para Triunfo, pero no tuvo éxito después de varios intentos. Eventualmente, Christian encontró una respuesta cerca de su hogar. El especialista en prótesis dental Jon Doulman había escuchado sobre el dilema de Triunfo y se ofreció como voluntario a hacerse cargo del caso.

La prótesis resultante es rosada, con una tira de velcro para ayudar a mantenerla en la pierna de Triunfo, y una huella en la parte inferior para ayudarlo a sujetarse mientras camina y trepa. “Ciertamente fue diferente”, dijo Doulman y agregó: “Requirió un poco de pensamiento lateral en cuanto a la creación del diseño pero fue una gran sensación poder ayudarlo”.

Doulman está actualmente en proceso de mejorar su diseño para Triunfo, pero dijo que el koala “parece estar bastante cómodo usándola”. Triunfo, que tiene casi 5 años, necesitará pasar el resto de su vida en cautiverio, probablemente bajo el cuidado de Christian.

EL TIEMPO/GDA