El logo de Bluetooth oculta un significado que muy pocos conocen

No muchos usuarios son los que conocen las razones que se tuvieron en cuenta para diseñar el famoso logotipo de Bluetooth, cuyo significado es oculto y está relacionado con la historia escandinava. De hecho, su origen se remonta al siglo X, hace referencia a quien fue un rey danés y tuviera un papel determinante en la unión de dos naciones: un logro que determinó el nombre del dispositivo.

En rigor, el motivador del símbolo del popular dispositivo de conexión inalámbrica fue Harald Blåtand Gormsson. El hijo del rey de Jutlandia, Gorm el Viejo, y de la reina Thira Danebod, nació en el año 936, en Jelling. La aldea ubicada casi en el centro de la península danesa de Jutlandia, en el siglo X, era una de las grandes capitales del reino de Dinamarca.

Entre las hazañas de Harald se destaca su rol determinante para la unificación de todas las tribus vikingas de Dinamarca y Noruega en la que quedó como único soberano. Su gesta propició mejores comunicaciones entre los países nórdicos, consecuentemente, terminó con gran parte del derramamiento de sangre y optimizó el comercio.

La comunicación, la conexión y la unión entonces fueron elementos que se tuvieron en cuenta para diseñar el logo de la red. En cuanto a la relación con el nombre, las causas residen en que Blåtand al pasarlo al inglés quedó como Bluetooth, que en español significa Diente azul. Con ese apodo, de hecho, es con el que quedó en la historia.

Harald Blåtand en su trono

Por lo tanto, por ese motivo se utilizó el mismo color que su mote. Mientras que el significado del logotipo es una combinación de las iniciales del rey Harald en “runa”: ᚼ (Hagall) y ᛒ (Bjarkan). De esa forma, el nombre del rey conocido por introducir el cristianismo en Escandinavia quedó plasmado en un símbolo usado once siglos después.

El logo de Bluettoth es una combinación de las iniciales del rey Harald en “runa”: ᚼ (Hagall) y ᛒ (Bjarkan)

Todas estas razones que llevaron a elegirlo surgieron cuando, hace más de dos décadas, Ericsson, Nokia, Intel y Toshiba se unieron para crear un nuevo estándar de comunicaciones inalámbrico.

En rigor, al principio, Bluetooth no estaba destinado a significar nada más que un título para un código interno mientras se desarrollaba la tecnología, aunque debido a que las otras opciones no eran lo suficientemente únicas o no se podían patentar a tiempo para el lanzamiento, los ingenieros decidieron conformarse con el nombre en clave.