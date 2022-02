El motivo por el que Guillermo de Holanda estuvo a punto de renunciar a la sucesión del trono

Lejos de ser un cuento de hadas, es probable que el día que Máxima se convirtió en parte de la familia real de Holanda por su matrimonio con Guillermo, haya sido el más feliz y triste de su vida al mismo tiempo. El que fuera plebeya no era un problema para los neerlandeses, como sí lo fue el vínculo que los Zorreguieta tuvieron con la dictadura de Rafael Videla y que impidió que Jorge, su padre, estuviera presente ese día. Sin embargo, hubo algo de lo que poco se sabe de esa unión y que involucra al actual rey de Holanda: estuvo a punto de renunciar a sus derechos de sucesión por amor.

La Constitución de los Países Bajos establece que es potestad del Senado y del Congreso autorizar las bodas de los miembros de la familia real. Cuando quedó claro que el entonces príncipe heredero estaba dispuesto a renunciar a su llamado al trono con tal de poder casarse con Máxima, el matrimonio se convirtió en un verdadero asunto de Estado.

El momento en el que los novios y sus testigos se dirigieron al altar

El pasado del argentino Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 1976 y 1981 encendió las alarmas en la monarquía, y el riesgo de verse relacionada desde cualquier aspecto con regímenes dictatoriales eliminaba cualquier posibilidad de que Máxima ingresara en la familia neerlandesa.

Sin que Guillermo lo supiera y luego de conocer a la economista argentina en una fiesta en Sevilla en 1999, tan solo un año después, el primer ministro Wim Kok encargó la investigación acerca de la familia de ella. Del resultado se hizo un informe en el cual se dejaba claro que si bien Jorge no cometió crímenes de lesa humanidad, se consideraba que era “moralmente” responsable por los asesinatos durante el período de dictadura.

Jorge Zorreguieta, padre de Máxima Reuters

“No puede venir”, fue la tajante frase que Kok le trasladó a la reina Beatriz el 15 de enero de 2001 durante una reunión en el palacio de Noordeinde de La Haya y, de esta manera, vetó la asistencia de Zorreguieta a la boda de su hija. En ese encuentro estaba el diplomático Max van der Stoel, quien tomaba notas de las reuniones desde su rol de negociador.

Una vez que Guillermo supo del impedimento, en lugar de acogerse a los intereses de la corona, aprovechó el momento de tensión para viajar ese fin de semana a la Argentina y formalizar su compromiso frente a su futuro suegro. En sus anotaciones, van der Stoel escribió: “El príncipe de Orange desea ir próximamente a Buenos Aires para pedirle la mano, pero Su Majestad no quiere”. Fue así como luego de una discusión entre la reina y su primogénito, él aclaró que no estaba dispuesto a renunciar al amor de su vida, como sí a sus derechos de sucesión.

En 2021, los reyes de Holanda replicaron la recordada pedida de mano sobre el estanque congelado del palacio Huis ten Bosh y la compartieron en redes sociales (Crédito: Instagram/@koninklijkhuis)

Las notas de van der Stoel formaron parte por primera vez de un documental emitido por la cadena de televisión neerlandesa BNNVARA con ocasión de la conmemoración de las dos décadas de matrimonio de los ahora reyes de Holanda, y donde se reveló que el Gobierno de los Países Bajos le encargó evitar que Zorreguieta pusiera un pie en la ceremonia.

A diferencia de Guillermo, la reina Beatriz sí entendía las implicaciones que podría traer para la corona cualquier asociación con el régimen dictatorial. A través de aquel reportaje, se conoció que hubo reuniones en el palacio y en la oficina del Gobierno así como viajes secretos a la Argentina.

Máxima, emocionada el día de su boda real, en una ceremonia donde hubo dicha, pero también pena por la ausencia de Jorge Zorreguieta AFP

El 19 de enero de 2001 hubo otro encuentro. Máxima y el príncipe acudieron a la residencia oficial del primer ministro para discutir el asunto. Esa misma mañana, el historiador Michiel Baud, a quien Kok le encargó en 2000 que iniciara la investigación secreta sobre Zorreguieta, entregó el informe con una dura conclusión: era imposible que Jorge no supiera acerca de los crímenes de la dictadura.

La furia se apoderó del hijo del entonces rey consorte Claus una que supo del informe, y ese mismo día le pidió matrimonio a Máxima sobre el estanque congelado del palacio Huis ten Bosh. Esa imagen, una de las más famosas de la pareja, la replicaron el año pasado con ocasión del 19° aniversario de la ceremonia y la compartieron en redes sociales.

Tango Piazzolla en la Boda Real de Guillermo de Orange y Máxima Zorreguieta hace 20 años.

La reunión de Máxima y Guillermo con el primer ministro aceleró el viaje de van der Stoel, quien se encontró con Jorge Zorreguieta el 18 de febrero de 2001 en un hotel en Nueva York, y regresó a La Haya con las manos vacías, ya que el futuro suegro no cedió a la petición de no asistir a la boda. El diplomático no se rindió y se reunió por segunda vez con el exfuncionario en San Pablo.

Fue María del Carmen Cerruti, esposa de Jorge quien finalmente lo convenció de declinar en su decisión de presentarse en Ámsterdam. A través de un fax, con el que no dio mayores explicaciones, comunicó la noticia. “Si mi presencia en tal ceremonia causara problemas políticos que afectaran el porvenir de mi hija y su futuro esposo, estaría dispuesto a ausentarme de ese evento”, expresó el hombre.

Máxima se emocionó hasta las lágrimas cuando sonó la melodía de "Adiós Nonino", el tema de Piazzolla, que era el preferido de Jorge Zorreguieta Reuters

No fue sino hasta que Jorge aceptó no ir, que el Parlamento neerlandés aprobó el 3 de julio de 2001 el matrimonio y Máxima se casó sin la presencia de ninguno de sus padres, ya que por solidaridad, Cerruti se mantuvo al lado de su esposo.

Aquel 2 de febrero de 2002, un sinnúmero de banderas naranjas colmó las plazas y calles de la ciudad que celebraban a la nueva princesa de los Países Bajos. Puertas adentro de la iglesia, Máxima tuvo sentimientos encontrados: vivió una boda de ensueño, mientras derramaba lágrimas al escuchar una interpretación del tango “Adiós Nonino”, de Astor Piazzolla, el favorito de su padre.