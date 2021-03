El nuevo “Ken humano”: tiene 40 años y ya se hizo mil cirugías estéticas

Justin Jedlica, conocido como el “Ken humano”, llegó a su intervención estética número 1000 tras realizarse una modificación en sus piernas. El hombre de 40 años se ha realizado cirugías en todo su cuerpo: desde la cabeza hasta los pies. Y con la última operación, confirmó que ya lleva gastados 985.000 dólares.

“Hace 10 años tuve la idea de hacerme un aumento de piernas. Ha sido muy emocionante porque nunca antes nadie lo había hecho”, le contó al programa Hooked On The Look, del canal Truly Show.

Jedlica precisó en su cuenta de Instagram que tiene ocho implantes en sus piernas, y su cirujano, Barry Epley, puntualizó que en el resto del cuerpo cuenta con 23 implantes en total. En sus anteriores intervenciones, además, modificó sus pómulos, nariz, labios, mentón, pectorales, brazos y abdomen.

“Quedaré en los libros de la cirugía estética”, aseguró con orgullo el hombre apodado como el novio de la famosa muñeca Barbie. “Sé que voy a seguir modificando mi cuerpo, sé que nunca voy a parar”, admitió quien también alguna vez dijo que su búsqueda es la “perfección”.

Estadounidense, hijo de descendientes eslovacos, Jedlica es el mayor de cuatro hermanos. Creció en un hogar humilde y siempre soñó con tener una vida de lujos, por lo que buscó imitar a los millonarios que veía por televisión. Su primera operación fue una rinoplastia para la que tuvo que esperar a cumplir los 18 años de edad, ya que no contaba con el apoyo de sus padres. Desde ese momento, nunca se detuvo. “Continúo mi viaje de modificación. El proceso en sí mismo es catártico para mí”, escribió en su página web.

LA NACION