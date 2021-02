Transformación radical: gastó más de 15 mil dólares para parecerse a un dragón

Joshua Burns es animador y conocido por lanzar fuego por su boca, vive en Vancouver, Canadá, y realizó todo lo posible para lograr su principal objetivo: parecerse a un dragón. Incluso, se talló escamas en los brazos y se tatuó los globos oculares, pero aseguró que quiere ir todavía más lejos.

De 30 años, Josh comenzó esta travesía a los 19 cuando le partieron la lengua en dos, y desde entonces hizo decenas de modificaciones en su cuerpo. Según dio a conocer él mismo, gastó miles de dólares en tatuajes que demoraron alrededor de 51 horas en hacerle. Además, se cortó las orejas para que parezcan más puntiagudas, se tiñó la lengua de púrpura y se insertó cuernos de silicona en la frente.

"Quiero estar 100 por ciento cubierto como un dragón", aseguró Burns PA Real Life

Pero más allá de esta cirugías, afirmó que quiere colorearse las encías y las partes íntimas antes de terminar su proceso. Su novia, Tristan Risk, de 40 años, lo apoya completamente en su misión.

En una entrevista reciente con LadBible, Burns comentó: “Quiero estar 100 por ciento cubierto como un dragón y batir todos los récords mundiales por la mayor cantidad de modificaciones y tatuajes. Pero también quiero lucir estéticamente agradable. Me gusta cómo estoy ahora, pero cada vez que me hago otro tatuaje u otra modificación me siento más seguro y feliz, y eso me ayuda en mi carrera”.

En 2017 le cortaron las escamas en los brazos con un bisturí PA Real Life

Josh confesó que su obsesión por los dragones comenzó en su infancia y, además de su trabajo como artista escénico, se dedica a vender reptiles. En su adolescencia se enamoró de este estilo de vida alternativo y, contra la esperanza de sus padres, esa etapa nunca terminó.

A los 18 años se realizó su primera tatuaje y un año después le dividieron la lengua. Después continuó realizándose diversas modificaciones hasta que, en 2017, le cortaron las escamas en los brazos con un bisturí. Sobre esta intervención, Burns explicó: “No tenía ninguna anestesia, era aproximadamente tres veces más doloroso que un tatuaje. Lo transmití en vivo, así que tuve que mantenerme firme. También me tatué los globos oculares. Me inyectaron el tinte púrpura en una pequeña mancha y luego se extendió alrededor de mis ojos”.

Su novia, Tristan Risk, apoya completamente sus ideas PA Real Life

Sobre esto agregó: “Necesité diez inyecciones en total. Tengo una relación con el dolor diferente a la de la mayoría de la gente debido a mi trabajo, así que no fue tan malo”.

También se refirió al episodio en el que le cortaron las orejas y aseguró que no quedó muy conforme en el primer intento: “Cuando me cortaron la oreja, quería un efecto irregular, como un dragón. Pero cuando sanó, los puntos se redondearon, que no era exactamente lo que estaba buscando. Podría tatuarlos para que parezcan más puntiagudos en algún momento. Es difícil saber cómo va a reaccionar el cuerpo humano”.

"Cuando me cortaron la oreja, quería un efecto irregular, como un dragón, pero no quedó como quería", señaló PA Real Life

Más allá de las cientos de las intervenciones que realizó en su cuerpo, aclaró: “No creo que nunca deje de hacerme modificaciones corporales, aparecen nuevas constantemente, así que no quiero limitarme. Pero también quiero que se vean bien. Las personas en la comunidad de modificación corporal son increíbles. Algunos asumen que podríamos robarles por nuestra apariencia, pero en realidad probablemente somos los más propensos a ayudar a una anciana a cruzar la calle”.

Sobre esto último, comentó que la gente en la calle suele “mirarlo raro”, pero sostuvo que a él no le importa, que su objetivo es claro y que más allá de las miradas ajenas, continuará por ese camino. “Realmente no me importan las opiniones de nadie que no me respete. Lo que es importante para mí es que soy feliz. No somos malas personas. De hecho, somos algunas de las personas más genuinas, porque no tenemos miedo de expresar nuestro verdadero yo”, concluyó.

LA NACION