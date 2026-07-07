El objeto del baño que podría desaparecer, según expertos en diseño de interiores

Los baños también siguen las tendencias del diseño y, con el paso del tiempo, incorporan soluciones que buscan combinar estética, comodidad y funcionalidad. Así como algunos elementos fueron ganando protagonismo en las últimas décadas, otros comienzan a perder terreno frente a propuestas más modernas. En ese contexto, especialistas en interiorismo aseguran que uno de los componentes más habituales de los hogares podría dejar de ser la opción preferida en las remodelaciones futuras.

Se trata del tradicional plato de ducha, una pieza que durante años fue elegida por su practicidad, especialmente en baños de dimensiones reducidas. Su función es sencilla pero fundamental: actuar como una base impermeable que recoge el agua y la conduce hacia el desagüe, evitando filtraciones y protegiendo el resto del ambiente. Sin embargo, pese a sus ventajas, los expertos consideran que su diseño convencional está siendo desplazado por alternativas más actuales que ofrecen una experiencia más cómoda y una estética más limpia.

El plato de ducha tradicional pierde protagonismo frente a diseños más modernos e integrados (Foto: Freepik) SIRAPHOL S.

Uno de los principales motivos de este cambio tiene que ver con algunos inconvenientes que presenta el plato de ducha tradicional. El pequeño desnivel necesario para contener el agua puede representar un riesgo de tropiezos, mientras que las mamparas suelen acumular restos de jabón, humedad y sarro, lo que implica una limpieza más frecuente.

La alternativa que gana terreno es la denominada walk-in shower. Este concepto propone un espacio completamente abierto, sin escalones ni mamparas, donde la ducha queda integrada al mismo nivel que el resto del piso del baño. Gracias a una ligera inclinación del suelo y a un sistema de drenaje especialmente diseñado, el agua se dirige hacia el desagüe sin provocar inundaciones, al tiempo que se consigue un ambiente visualmente más amplio, moderno y accesible.

Las duchas abiertas ganan popularidad en proyectos de renovación de viviendas (Foto: Freepik)

En cuanto al diseño, existen distintas posibilidades. Algunas personas eligen diferenciar el sector de la ducha utilizando revestimientos o baldosas distintas para marcar visualmente el espacio. Otras, en cambio, prefieren mantener el mismo piso en todo el baño, ya que esa continuidad genera una sensación de mayor amplitud y aporta un estilo minimalista muy buscado en la actualidad.

A pesar de sus beneficios, este tipo de instalación también presenta algunos desafíos. Su costo suele ser más elevado que el de un plato de ducha convencional y, además, requiere un baño con espacio suficiente para que el sistema funcione correctamente. Aun así, quienes se dedican al diseño de interiores coinciden en que esta tendencia seguirá creciendo y que las duchas abiertas podrían convertirse en el nuevo estándar de los baños modernos en los próximos años.