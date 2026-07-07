Es argentina, vive en Egipto hace cinco años y reveló cómo se palpita el Mundial: “Acá son todos muy nacionalistas”

La selección argentina enfrentará una prueba de rigor este martes ante Egipto, por los octavos de final de la Copa del Mundo. Desde las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, los dos equipos se medirán en un duelo que promete ser muy estudiado en sus movimientos por lo que el margen de error se achica considerablemente.

Desde El Cairo, capital de Egipto, Irma González atiende a LA NACION. Radicada en esta latitud hace cinco años, la oriunda de Buenos Aires trabaja como consejera cultural en la Embajada de Portugal, país que le abrió las puertas a sus 19 años cuando decidió emigrar de su tierra natal.

Irma vive en Egipto hace cinco años y admitió que en el país africano hay esperanza de ganarle a la Argentina Foto: Gentileza

“Organizo actividades culturales y promuevo la cultura portuguesa en Egipto”, explicó González sobre cómo es su rutina, la cual puede sufrir modificaciones por traslados en el día a la nación lusa.

El día a día en Egipto le hizo comprender que el fútbol se vive de una manera similar a la Argentina. “Pueden cambiar los cánticos de la hinchada y el folclore alrededor del deporte, pero los egipcios son muy fanáticos de su selección y muy nacionalistas”, lanzó para identificar algunos de los patrones que acompañan el sentir del equipo denominado con el apodo “Los faraones”.

Una prueba cabal de sus dichos es la conferencia de prensa que brindó Ibrahim Hassan, asistente técnico y hermano del entrenador Hossam Hassan, quien ante la consulta de los periodistas sobre la presencia de Lionel Messi, infló el pecho al mencionar a Mohamed Salah, el atacante de 34 años que triunfó en el Liverpool y hoy lleva las riendas del equipo con su jerarquía.

Mohamed Salah, la figura de Egipto KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Están muy entusiasmados y hasta te diría convencidos que le van a ganar a la Argentina”, destacó Irma sobre la confianza de esta selección que no conoce de imposibles e intentará dar otro batacazo más en un Mundial donde la chapa de candidato se debe revalidar en el verde césped.

La expectativa creció durante los últimos días en El Cairo. Motivos sobran: durante la actual edición de la Copa del Mundo, Egipto consiguió su primera victoria en la historia de los mundiales ante Nueva Zelanda. “Ellos no están tan acostumbrados a llegar a esta etapa en los mundiales. Cuando arranque el partido seguramente va a haber un párate total de actividades en El Cairo, va a ser el más importante de los últimos años”, graficó González sobre lo que será una jornada histórica en lo deportivo.

Irma González habló con LA NACION sobre la expectativa que se vive en El Cairo para el encuentro de Argentina - Egipto Foto: Gentileza

Irma González nació en Buenos Aires y emigró a los 19 hacia Portugal. Desde ese entonces, se formó académicamente, nutrió su dialecto y logró establecerse en la capital del país que hoy buscará amargar a la selección comandada por jugadores reconocidos mundialmente.

En este lapso de cinco años cultivó amistades, algunas de ellas en torno a lo deportivo que se fortalecieron con el agregado de que ella nació en la tierra de Lionel Messi, un jugador que trasciende fronteras con su personalidad y habilidad.

“Nos conocen en Egipto, y en el mundo, por Messi. Tengo amigos y conocidos que me dijeron que van a alentar a Argentina por sobre su selección”, destacó a este medio sobre el sentimiento exacerbado que existe por el capitán de la Argentina, quien disputa su último Mundial.

Lionel Scaloni confirmó tres cambios para enfrentar a Egipto

Este lunes, en conferencia de prensa, Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, confirmó que el equipo tendrá tres modificaciones respecto al once inicial que jugó ante Cabo Verde.

La conferencia de Scaloni en la previa del partido ante Egipto

El primero será en la zona defensiva con el ingreso de Nicolás Tagliafico por Facundo Medina; en el mediocampo, Leandro Paredes hará lo propio por Thiago Almada; por último, en la delantera, Julián Álvarez le ganó la pulseada a Lautaro Martínez y acompañará a Lionel Messi en el ataque.