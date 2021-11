El plan de Máxima y su familia para las fiestas que podría peligrar por el coronavirus

Se acercan las fiestas de fin de año y como en todas las familias comienzan los preparativos acerca de dónde y con quiénes pasarlas. Los royals no están exentos de estos planes, sino que, por el contrario, para muchos de ellos son compromisos que forman parte de una tradición. Por ejemplo, en el caso de la reina Isabel II, todos los años viaja a la localidad de Sandringham con gran parte de la familia.

Sin embargo, no todas las casas reales son tan explícitas a la hora de hacer públicos sus planes para Navidad. Máxima y Guillermo de Holanda forman parte de este grupo: se sabe que hubo ocasiones en que los Orange viajaron a nuestro país para las celebraciones de fin de año. Pero la situación actual de los Países Bajos no es ahora mismo la más adecuada para emprender un viaje. De hecho, los reyes todavía mantienen en el aire una próxima visita de estado a Grecia –el 14 de diciembre- debido a las restricciones por el coronavirus, por lo que se descarta que la familia pueda pasar los festejos navideños en la Argentina debido a que no sería el mejor ejemplo para la población a la que se ha vuelto a confinar por el rebrote de la pandemia.

Todavía no se sabe si los reyes de Holanda realizarán una visita de estado a Grecia programada para el 14 de diciembre

Todo indica, entonces, que el palacio Huis ten Bosch será el centro de reunión de la familia real holandesa con la posible presencia de la princesa Beatriz, pero solo con ella como invitada y no con los príncipes Constantine y Laurentien y sus tres hijos. ¿Por qué? Porque el gobierno neerlandés ya indicó que para las fiestas solo se puede invitar al domicilio particular a un máximo de cuatro personas.

De todas maneras, aunque no se podrá reunir la familia extendida, las festividades navideñas de los Orange estarán marcadas por la alegría del regreso de Alexia a casa, previsto para el próximo 10 de diciembre de acuerdo con el calendario publicado en la página web del UWC Atlantic College.

Respecto de la visita de estado a Grecia, se espera que el Servicio de Información del Gobierno holandés (RVD) confirme o no el viaje, aunque la prensa ya descarta que vaya a poder realizarse debido a la complicada situación pandémica que atraviesa Holanda.