LA NACION

El show de Benito Fernández en la Semana de la Moda de Nueva York

Desembarco argentino en los desfiles de primavera-verano 27 de New York Fashion Week

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Agatha Ruiz de la Prada y los argentinos Benito Fernández, Analía Maiorana y Malena Terra
Agatha Ruiz de la Prada y los argentinos Benito Fernández, Analía Maiorana y Malena TerraBenito Fernández
Soledad Solaro y Benito Fernández en la Semana de la Moda de Nueva York. El diseñador argentino presentó su colección "Latir" de la mano de Fashion Designers of Latin America (FDLA)
Soledad Solaro y Benito Fernández en la Semana de la Moda de Nueva York. El diseñador argentino presentó su colección "Latir" de la mano de Fashion Designers of Latin America (FDLA) Benito Fernández
Analía Maiorana y su hija modelo, Malena Terra
Analía Maiorana y su hija modelo, Malena TerraBenito Fernández
Encuentro de amigos. La diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada presente en el desfile de Benito en Nueva York
Encuentro de amigos. La diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada presente en el desfile de Benito en Nueva YorkBenito Fernández
Gasas de colores, telas con brillos, flores, encajes y bordados a mano en el desfile de Benito Fernández. “Titulé esta colección 'Latir' porque hoy Latinoamérica es el corazón del mundo y las miradas están puestas en nuestra región. Una colección homenaje a Frida Kahlo, una mujer que inspira y cuyo arte, espíritu y color prevalecen”, describió
Gasas de colores, telas con brillos, flores, encajes y bordados a mano en el desfile de Benito Fernández. “Titulé esta colección 'Latir' porque hoy Latinoamérica es el corazón del mundo y las miradas están puestas en nuestra región. Una colección homenaje a Frida Kahlo, una mujer que inspira y cuyo arte, espíritu y color prevalecen”, describió Benito Fernández
Malena Terra, hija de Analía Maiorana y su debut en las pasarelas de la mano de su amigo Benito Fernández. La modelo, de 22 años, además es estudiante de Psicología
Malena Terra, hija de Analía Maiorana y su debut en las pasarelas de la mano de su amigo Benito Fernández. La modelo, de 22 años, además es estudiante de PsicologíaBenito Fernández
Con géneros pintados a mano por la artista plástica Flor Bari, accesorios creados especialmente por Los Vados de Lisen y sandalias de Sylvie Geronimi
Con géneros pintados a mano por la artista plástica Flor Bari, accesorios creados especialmente por Los Vados de Lisen y sandalias de Sylvie GeronimiBenito Fernández
Diseño argentino en la Semana de la Moda de Nueva York
Diseño argentino en la Semana de la Moda de Nueva YorkBenito Fernández
Agatha Ruiz de la Prada, Benito Fernández, Analía Maiorana y Malena Terra
Agatha Ruiz de la Prada, Benito Fernández, Analía Maiorana y Malena TerraBenito Fernández
Todo el color de Benito Fernández
Todo el color de Benito FernándezBenito Fernández
El gran cierre. "Benito Fernández representó a la Argentina en el bloque de FDLA que se llevó a cabo este domingo 14 en Canoe Studios, y que también contó con las presentaciones de la española Ágatha Ruiz de la Prada, el dominicano Manuel Febrillet, la mexicana Dariela Castilla y el venezolano Idol Jose"
El gran cierre. "Benito Fernández representó a la Argentina en el bloque de FDLA que se llevó a cabo este domingo 14 en Canoe Studios, y que también contó con las presentaciones de la española Ágatha Ruiz de la Prada, el dominicano Manuel Febrillet, la mexicana Dariela Castilla y el venezolano Idol Jose"Benito Fernández
Una VIP en la Ciudad de Nueva York, la argentina Valentina Ferrer, invitada por Marc Jacobs
Una VIP en la Ciudad de Nueva York, la argentina Valentina Ferrer, invitada por Marc Jacobs
Valentina, que vive en la ciudad e Nueva York junto a su pareja J Balvin, en su llegada al desfile de Altuzarra
Valentina, que vive en la ciudad e Nueva York junto a su pareja J Balvin, en su llegada al desfile de Altuzarra305pics - Getty Images North America
La modelo en el desfile de Alexander Wang en NYFW
La modelo en el desfile de Alexander Wang en NYFW
Valentina Ferrer en la presentación de Ralph Lauren en su legendario espacio de Madison Av.
Valentina Ferrer en la presentación de Ralph Lauren en su legendario espacio de Madison Av.
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Disfrutaban de un día en el río cuando escucharon un llanto diminuto que provenía del agua
    1

    Disfrutaban de un día en el río cuando escucharon un llanto diminuto que provenía del agua: “Mi hijo extendió la mano y alguien se aferró”

  2. La bebida llena de probióticos que protege el intestino para envejecer mejor
    2

    La bebida llena de probióticos que protege el intestino para envejecer mejor, según nutricionistas

  3. Viven afuera, creen que Argentina está resurgiendo y decidieron regresar
    3

    Viven afuera, creen que Argentina está resurgiendo y decidieron regresar: “Es el mejor momento para volver”

  4. Hoy es el Día de la Concientización sobre el Linfoma
    4

    Efemérides del 15 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cargando banners ...