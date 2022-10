Su mejor amiga le dio una inesperada noticia en el día de su despedida de soltera y su reacción descolocó a todos

¿La novia debe tener todo el protagonismo durante un casamiento? Esa fue la pregunta que se encendió en redes sociales luego de que los usuarios arremetieran furiosos contra la mejor amiga de una joven que se estaba por casar. Es que la acusaron de robarle el lugar principal tras anunciar que estaba embarazada de dos meses en una despedida de soltera en la playa. Katie Jo Germany, de 24 años y de Omaha, Nebraska, se volvió viral cuando compartió la grabación de su amiga Claire en la que la sorprendía con la feliz noticia, en un momento que dividió a la comunidad virtual.

El video fue publicado por la misma novia bajo la descripción: “Cuando tu mejor amiga te dice que está embarazada en tu despedida de soltera”. En el clip se puede ver a otras amigas de la novia, mientras hacían una fila para decir de dónde eran sus principales accesorios mientras posaban para la cámara. Sin embargo, la futura mamá, quien fue además la penúltima en salir, dio una respuesta que nadie se esperaba. Primero, dijo que su vestido era de Zara, su collar de Kendra Scott y dejó lo mejor para el final al pronunciar que el baby bump era de Riley, su esposo. Ella de inmediato se llevó la mano al vientre y se dio vuelta para ver la reacción de su amiga.

Katie tenía una expresión confundida y, como sus gestos eran evidentes, primero se quedó muda y se acercó para hacerse cargo de su turno en el trend y terminar el video. “No sabía que iba a pasar eso”, gritó otra amiga fuera de cámara. La novia estaba a punto de dar los detalles de su vestido, cuando terminó de procesar la información, así que la miró a Claire y le preguntó, incrédula: “Espera... ¿qué?”. “Estoy embarazada de dos meses”, confirmó su amiga.

Su mejor amiga le dijo que estaba embarazada en su fiesta de compromiso y la sorprendió

La mujer quedó boquiabierta antes de que se dieran un abrazo. “No sabía que no estabas bebiendo”, le dijo. Luego del furor por lo sorpresivo del momento, Katie Jo le dejó en claro que estaba feliz por la noticia y añadió en su video: “Te quiero, amiga. Vas a ser la mejor mamá”. “El mejor regalo. No puedo esperar a verlos ser los mejores padres. ILY”, subtituló el video que tiene millones de reproducciones.

¿Le robó el protagonismo a la novia? El debate se hizo viral

Más allá de apreciarlo como algo emotivo, los espectadores se dividieron porque algunos resaltaron que fue una gran sorpresa, sobre todo porque trata de dos grandes noticias para dos personas tan cercanas, mientras que otros afirmaron que Claire solo buscaba llamar la atención y le robó el protagonismo a Katie. “Ella podría haber dicho: Me equivoqué, déjame ir de nuevo”, insistió una persona. “Que la despedida de soltera sea sobre la novia”, expresó otra. A pesar de que las reacciones no fueron todas positivas, Katie se mantuvo al tanto de los comentarios y corrigió a algunos críticos.

Katie dio detalles de cómo fue su fiesta de compromiso tras la revelación de su mejor amiga Katie Jo

“Definición de cómo puedo hacer que esto sea sobre mí”, se leía en la respuesta a la que ella contestó: “Cómo puedo sorprender a mi mejor amiga con la noticia más increíble de la historia”.

Debido a que todos los intentos por calmar a los detractores fueron en vano, Claire también tuvo que intervenir y dio un poco de contexto para poner en claro todo el panorama: “Sí, no es el momento ni el lugar ideal, pero, uno, vivo fuera y era la primera vez que la veía en más de un mes. Dos, me conoce demasiado bien como para mentir todo el fin de semana”, explicó.

