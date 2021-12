El tierno y desastroso video de una niña que intenta servirse sola un vaso de jugo

Los virales surgen sin quererlo. Muy a menudo se basan en situaciones para nada calculadas que cuentan con la suerte de tener a alguien cerca con un celular en la mano. Y cuando se trata de clasificarlos, hay de todo un poco: de bebés, animales, famosos e incluso personas que dedican su tiempo a intentar construir el mejor viral de las redes. Esta vez, hay una mezcla. Si se lo ve por separado, es simplemente una niña que no logra servirse un vaso de jugo. Si miramos más en detalle, hay una cuenta de Instagram dedicada a las caras que hace ante los fallidos intentos de convertirse en una “mini-bartender”.

El más reciente es aquel que logró la fama internacional. Una niña, llamada Sailor Kinsley y oriunda de los Estados Unidos, es “víctima” del celular de su mamá. Para esta oportunidad, se sentó en una silla gris, agarró una enorme botella de jugo de manzana y un vaso que también le quedaba grande. Mientras era filmada, intentó servir el líquido para dar -al menos- un pequeño sorbo.

Lo primero que hizo fue destapar la botella y levantarla. El peso le jugó una mala pasada y volcó todo su contenido. Con inteligencia, se dio cuenta que podía trasladar el envase utilizando la mano como tapa, para de esa manera llegar al vaso sin derramar una gota.

Envase en posición, retiró la mano y dejó que el jugo cayera con violencia dentro del vaso de vidrio.

La mesa ya estaba toda empapada pero la pequeña continuaba. Ahora quedaba un segundo round y tenía que tomar al menos un trago del vaso. Con las dos manitos levantó el pesado cristal y lo acercó a la boca, aunque no calculó las distancias y chorreó todo el jugo nuevamente sobre la mesa de madera. Cansada y sin resultados, volcó lo poco que le quedaba e intentó repetir el proceso aunque el líquido no fue suficiente.

Pero este no fue un hecho aislado. Meses atrás Sailor también protagonizó un video que la llevó a la fama, y también fue por intentar llenar un vaso más grande con agua de una botella. Esa vez, no solo mojó toda la mesa sino que terminó frustrándose. Al ver que no lograba su cometido, cortó el problema de raíz y amagó a tomar el líquido directamente del recipiente, algo que rápidamente fue evitada por la madre para que siguiera jugando con el vasito.

Ambos videos son furor y hoy en Instagram recopilan miles de reproducciones y Me Gusta. El del agua, un poco más impopular, roza los siete mil likes y el del jugo, superó los 12 mil.