Tres plantas ideales para departamento y el truco para que no mueran

Las plantas de interior se convirtieron en una de las tendencias más elegidas para decorar departamentos y pequeños espacios urbanos. Además de aportar color y diseño, muchas personas aseguran que ayudan a generar una sensación de calma y renovar el aire. Sin embargo, mantenerlas vivas no siempre resulta sencillo. La falta de luz, el exceso de sol o el riego incorrecto suelen provocar que muchas plantas terminen marchitándose rápidamente dentro del hogar.

Por eso, la influencer Agustina Taira, especializada en jardinería y dueña de Vivero Cultivos Taira (@cultivostaira), compartió cuáles son las tres plantas que mejor se adaptan a departamentos y reveló el truco definitivo para que se mantengan sanas durante mucho más tiempo.

La calathea es una de las plantas ideales para decorar las habitaciones del hogar y darle un tono elegante (Foto: Instagram @_lies.je)

Según explicó la especialista, pocas especies logran resistir correctamente las condiciones típicas de un departamento, especialmente cuando hay poca ventilación o luz limitada. Las variedades que recomendó para colocar en el interior del hogar son:

Philodendron elegans . Se trata de una planta tropical originaria de Colombia perteneciente a la familia Araceae. Se caracteriza por sus hojas grandes y de color verde intenso, ideales para aportar un estilo selvático y moderno a los ambientes. Aunque puede alcanzar varios metros de altura en interiores, suele adaptarse muy bien a espacios reducidos.

. Se trata de una planta tropical originaria de Colombia perteneciente a la familia Araceae. Se caracteriza por sus hojas grandes y de color verde intenso, ideales para aportar un estilo selvático y moderno a los ambientes. Aunque puede alcanzar varios metros de altura en interiores, suele adaptarse muy bien a espacios reducidos. Calathea . Es una planta muy popular por el diseño llamativo de sus hojas. Originaria de zonas tropicales de Brasil y Perú, esta especie se volvió tendencia en decoración gracias a sus tonos verdes y violáceos intensos.

. Es una planta muy popular por el diseño llamativo de sus hojas. Originaria de zonas tropicales de Brasil y Perú, esta especie se volvió tendencia en decoración gracias a sus tonos verdes y violáceos intensos. Palmera Raphis. Se trata de una de las plantas de interior más resistentes y elegantes para hogares y oficinas. Gracias a su crecimiento lento y su tolerancia a distintos ambientes, es ideal para quienes recién comienzan en el mundo de la jardinería.

Las palmeras Raphis son las más recomendadas para aquellas personas que recién empiezan a incursionar en la jardinería (Foto: Instagram @rufaplantas)

El truco definitivo para que las plantas no mueran

Más allá de elegir especies resistentes, la influencer explicó cuál es el error más frecuente que puede arruinar las plantas de interior. “Las suelen poner en lugares oscuros o, al revés, las dejan al sol directo. En cualquiera de los dos casos, la planta sufre. El secreto es simple. Necesitan luz indirecta y brillante”, recomendó la experta.

Esto se debe a que originalmente estas especies crecen en selvas tropicales, debajo de árboles mucho más altos que filtran gran parte de la luz solar directa. Por ese motivo, están adaptadas a recibir iluminación suave, húmeda e indirecta, algo muy parecido a lo que ocurre en muchos ambientes interiores.

Las plantas de interior como la Philodendron elegans necesitan que la luz solar no les llegue de forma directa (Foto: Wikipedia)

Además, Agustina Taira ejemplificó la forma correcta en la que colocar las plantas para que les llegue la luz natural. La misma debe ser ubicada en lo posible en una pared que esté en alguno de los laterales de la ventana, de esta forma, solo durante la mañana o la tarde recibirá los rayos de sol por reflejo del vidrio.

“Buscá ese lugar cerca de la ventana, donde haya mucha claridad, pero que el sol no les pegue de lleno. Con ese simple detalle las mantenes impecables todo el año”, aseguró.