El truco de una chef para obtener el huevo duro perfecto y pelarlo con facilidad

Hay muchas maneras de cocinar un huevo, aunque la forma más sencilla suele ser hirviéndolo. Se trata de un método fácil y que no toma mucho tiempo, pero pelar la cáscara es una tarea aburrida -y compleja- que nadie disfruta.

¿Qué hay que hacer para que se pelen bien los huevos duros?

Afortunadamente, una chef publicó en TikTok un video en el que no solamente explica cómo retirar esta parte del huevo, ya que de paso revela cómo obtener un cocinado perfecto.

En el clip, que fue visto más de 130 mil veces, la cocinera Kathleen Ashmore señala que el truco para conseguir el mejor huevo duro está en cocinarlo con vapor, y no con agua. “¡Consejo de una chef! No he hervido un huevo en 10 años”, escribió la tiktoker.

Según se puede ver en el video, llenó una olla con agua fría antes de agregar una canasta humeante y poner los huevos encima. Luego, pone el fuego alto durante 12 a 14 minutos y deja que se cocine. Finalizado el tiempo, los huevos quedan cocinados perfectamente y la cáscara se desliza de inmediato. “El vapor caliente hace que las proteínas de la clara de huevo se contraigan y se separen de la membrana de la cáscara”, explicó Kathleen.

Desde que se publicó, el truco viral superó los 4500 Me gusta y causó asombro entre los usuarios de TikTok. “¡De acuerdo! Además, ahorra energía y es mucho más preciso porque no baja la temperatura cuando se ponen los huevos”, escribió una usuaria. “¡Sí! 12 minutos en lo alto y se pela de forma sencilla”, comentó otra.

¿Cómo hacer que los huevos cocidos se pelen fácilmente?

Este es su truco para pelar huevos duros en lotes grandes: coloque cinco huevos duros bien enfriados en un pequeño recipiente de plástico con un poco de agua fría, cubra con la tapa y luego sacúdalos suavemente hasta que las cáscaras se rompan y se caigan. Casi siempre terminarás con huevos perfectamente pelados, precisa TODAY.

¿Deberías pelar los huevos duros inmediatamente?

De acuerdo al sitio web whatscookingamerica.net, una vez que los huevos estén cocidos, deben usarse dentro de una semana. No importa si están pelados o no. Es preferible no pelarlas hasta que esté listo para comerlas o usarlas en su receta.

¿Por qué las cáscaras se pegan a los huevos duros?

Si un huevo está fresco, el pH de la clara es muy bajo, lo que hace que se adhiera a la membrana de la cáscara. Recomiendo comprar una caja extra de huevos cada semana, usar una para tortillas y huevos revueltos, y reservar la caja extra para huevos duros la próxima semana. Los huevos perfectamente cocidos tienen yemas brillantes y amarillas, detalla el sitio web momables.com.