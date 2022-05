Buscaban fotos con artistas del Quilmes Rock o Metallica, pero se encontraron con Iván de Pineda

Iván de Pineda se convirtió este viernes en el protagonista involuntario de una curiosa historia que se viralizó a través de las redes sociales. En un fin de semana en el que se dieron en simultáneo la primera jornada del Quilmes Rock 2022 en Tecnópolis, y el show de Metallica en el Campo Argentino de Polo, el conductor de TV fue tendencia en Twitter por un inesperado encuentro.

Cada vez que vienen artistas internacionales al país los fans se congregan en la puerta de los hoteles más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires para intentar, al menos, ver a sus ídolos a centímetros de distancia. Algunos logran conseguir algún autógrafo, una foto, o hasta un beso en la mejilla, como le ocurrió a un joven seguidor de Miley Cyrus durante su estadía en Argentina por el festival Lollapalooza. Pero otros se vuelven a sus hogares con las manos vacías.

Iván de Pineda y el inesperado encuentro de unas fans que iban al Quilmes Rock

Este viernes, la usuaria de Twitter (@tiarcasablancas) relató su periplo por diferentes hoteles porteños en plena cacería de celebridades. Primero fue al Four Seasons, pero no salía nadie, por lo que se trasladó hasta el Sheraton, aunque también se quedó con las ganas. Por eso decidió volver al Four Seasons para hacer un nuevo intento y cuando estaba a punto de rendirse sucedió el encuentro fortuito.

Mientras esperaba junto a dos amigas que alguien, quien sea, se digne a aparecer para no irse a la casa sin una foto con una celebridad, vio una silueta que le sonó familiar. Se trataba del reconocido conductor Iván de Pineda, que si bien no era ninguno de los músicos que quería conocer, al ser una persona conocida bastaba para declarar la misión como cumplida.

“No conocí a Damon (Albarn), ni a los Greta (Van Fleet), ni a los de Metallica, ¡pero conocí a Iván de Pineda!”, escribió la tuitera y compartió un video que en realidad quiso ser una foto, pero los nervios le jugaron una mala pasada. “¡Ay, estoy grabando! Bueno, ahí está”, dijo mientras intentaba meter en el cuadro a sus acompañante y al conductor de TV, que les regaló una sonrisa para la cámara.

Conoció a Iván de Pineda y lo registró en las redes sociales (Foto: Twitter)

En otro tuit explicó cómo se dio el encuentro inesperado con de Pineda. Según su relato, una de sus amigas se agachó para atarse los cordones y de repente vieron que se acercaba el conductor. “Storie time de cómo conocimos a Iván: @carpstrokes se agachó a atarse los cordones y cuando nos dimos vuelta venía Iván de Pineda atrás nuestro”, sintetizó la usuaria.

Los reacción de los tuiteros no se hizo esperar. Varios mencionaron el hecho de que no es la primera vez que en busca de famosos, los fans terminan cruzándose con Iván de Pineda. “¿Por qué siempre que van a busca a un famoso aparece Iván de Pineda?”, se preguntó una usuaria entre risas. “¿Por qué está en todos lados siempre?“, escribió otra. “¿Por qué siempre aparece Iván de Pineda?”, acotó una tercera.

Iván de Pineda posó para un grupo de fans (Foto: Twitter)

También se pudieron leer varios mensajes que celebraban el encuentro con el conductor. Y aseguraban que fue tan o más importante que cruzarse con los músicos de Gorillaz. “Fueron buscando cobre y encontraron oro, hermanas”, señaló una usuaria. “¡Quién pudiera!”, opinó otra. “Podríamos decir que es lo mismo pero mejor”, aseguró otro. “Iván es un capo”, sentenció otro. “Yo me le trepo encima, por dios, qué hombre”, confesó una usuaria.