Sin azúcar ni grasa: cómo hacer las empanadas de banana y queso que se volvieron virales

En la costumbre argentina solo existen dos opciones de empanadas: la de relleno salado y las rellenas con dulce de membrillo o batata. Tanto para un plato principal como para postre, estas dos recetas son auténticas y tradicionales. Sin embargo, en las redes sociales se volvieron tendencia las empanadas de banana y queso. Enterate cómo hacerlas en pocos minutos.

Empanadas de banana y queso que revolucionan las redes sociales por la mezcla uniforme de dulce y salado (Fuente: Pexels)

Empanadas de banana para el postre

Ingredientes:

12 tapas de empanada.

2 bananas maduras.

200 g de queso mantecoso o mozzarella.

1 cucharadita de canela.

1 yema de huevo para pintar.

Paso a paso:

1 Para el relleno

Pisá las bananas en un bol y mezclá con el queso cortado en cubos.

Aladí la canela.

Opcional: añadir dos cucharaditas de estevia, azúcar o miel.

2 Para la empanada

Rellená cada empanada.

Cerrá y colocalas en una bandeja para horno.

Antes de enviar a cocción, pintá cada una con la yema de huevo.

Hornear a 200 °C en un horno precalentado.

Cuando la masa esté dorada, retirar.

Cómo hacer empanadas de plátano y queso

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de elaboración total: 35 minutos.