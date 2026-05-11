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Sin azúcar ni grasa: cómo hacer las empanadas de banana y queso que se volvieron virales

Esta reversión dulce y casi irrisoria es una opción tentadora para comer luego del almuerzo o la cena; descubrí cómo replicarla en casa

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Empanadas de banana y queso
Empanadas de banana y queso(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

En la costumbre argentina solo existen dos opciones de empanadas: la de relleno salado y las rellenas con dulce de membrillo o batata. Tanto para un plato principal como para postre, estas dos recetas son auténticas y tradicionales. Sin embargo, en las redes sociales se volvieron tendencia las empanadas de banana y queso. Enterate cómo hacerlas en pocos minutos.

Empanadas de banana y queso que revolucionan las redes sociales por la mezcla uniforme de dulce y salado
Empanadas de banana y queso que revolucionan las redes sociales por la mezcla uniforme de dulce y salado(Fuente: Pexels)

Empanadas de banana para el postre

Ingredientes:

  • 12 tapas de empanada.
  • 2 bananas maduras.
  • 200 g de queso mantecoso o mozzarella.
  • 1 cucharadita de canela.
  • 1 yema de huevo para pintar.

Paso a paso:

1

Para el relleno

  • Pisá las bananas en un bol y mezclá con el queso cortado en cubos.
  • Aladí la canela.
  • Opcional: añadir dos cucharaditas de estevia, azúcar o miel.
2

Para la empanada

  • Rellená cada empanada.
  • Cerrá y colocalas en una bandeja para horno.
  • Antes de enviar a cocción, pintá cada una con la yema de huevo.
  • Hornear a 200 °C en un horno precalentado.
  • Cuando la masa esté dorada, retirar.
Cómo hacer empanadas de plátano y queso
Cómo hacer empanadas de plátano y queso

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de elaboración total: 35 minutos.

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