Sin azúcar ni grasa: cómo hacer las empanadas de banana y queso que se volvieron virales
Esta reversión dulce y casi irrisoria es una opción tentadora para comer luego del almuerzo o la cena; descubrí cómo replicarla en casa
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LA NACION
En la costumbre argentina solo existen dos opciones de empanadas: la de relleno salado y las rellenas con dulce de membrillo o batata. Tanto para un plato principal como para postre, estas dos recetas son auténticas y tradicionales. Sin embargo, en las redes sociales se volvieron tendencia las empanadas de banana y queso. Enterate cómo hacerlas en pocos minutos.
Empanadas de banana para el postre
Ingredientes:
- 12 tapas de empanada.
- 2 bananas maduras.
- 200 g de queso mantecoso o mozzarella.
- 1 cucharadita de canela.
- 1 yema de huevo para pintar.
Paso a paso:
1
Para el relleno
- Pisá las bananas en un bol y mezclá con el queso cortado en cubos.
- Aladí la canela.
- Opcional: añadir dos cucharaditas de estevia, azúcar o miel.
2
Para la empanada
- Rellená cada empanada.
- Cerrá y colocalas en una bandeja para horno.
- Antes de enviar a cocción, pintá cada una con la yema de huevo.
- Hornear a 200 °C en un horno precalentado.
- Cuando la masa esté dorada, retirar.
Tiempo de cocción: 20 minutos.
Tiempo de elaboración total: 35 minutos.
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