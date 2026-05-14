Haruki Murakami: “¿Acaso existe un anhelo humano más triste o más intenso que desear una segunda oportunidad en algo?”

Haruki Murakami es considerado una de las figuras más influyentes de la literatura contemporánea y uno de los autores más representativos del posmodernismo. Sus novelas, atravesadas por la soledad, la nostalgia, los vínculos humanos y la búsqueda interior, lograron conquistar lectores en todo el mundo. Incluso el diario británico The Guardian lo ubicó “entre los mayores novelistas de la actualidad”.

Entre las frases más recordadas del escritor japonés aparece una reflexión que, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las más compartidas por sus lectores: “¿Acaso existe un anhelo humano más triste o más intenso que desear una segunda oportunidad en algo?”. La misma resume uno de los temas más recurrentes en sus obras, que es la melancolía que produce el paso del tiempo y el peso emocional de aquello que no pudo ser.

Detrás de esa pregunta aparece una idea profundamente humana: el deseo de volver atrás para corregir errores, recuperar oportunidades perdidas o reconstruir relaciones que ya cambiaron para siempre. Para el autor, el anhelo de una segunda oportunidad es doloroso porque obliga a reconocer que hubo algo valioso que se perdió. Puede tratarse de un amor, una amistad, una decisión o simplemente una etapa de la vida que no supo aprovecharse en el momento adecuado.

Expertos explican la famosa frase de Haruki Murakami

La tristeza surge de comprender que el tiempo no puede retroceder. Pero, al mismo tiempo, Murakami también habla de la intensidad de ese deseo, porque nace de la esperanza desesperada de reparar algo que todavía sigue teniendo un enorme valor emocional. En muchas de sus novelas, los personajes conviven precisamente con esa sensación de vivir atrapados entre lo que fueron, lo que dejaron escapar y lo que ya no pueden recuperar.

¿Cómo aplicar esta reflexión a la vida diaria?

Aunque la frase tiene un tono melancólico, muchos especialistas consideran que también puede transformarse en una enseñanza práctica para la vida diaria. Desde esta mirada, el pensamiento del famoso escritor invita a prestar más atención al presente y valorar los vínculos, oportunidades y momentos mientras todavía existen, en lugar de hacerlo únicamente cuando ya desaparecieron.

Haruki Murakami es uno de los escritores contemporáneos más famosos del mundo (Foto: Creada con IA)

Por ejemplo, alguien puede arrepentirse de no haber dedicado más tiempo a una relación importante o de no haberse animado a tomar una oportunidad laboral por miedo al fracaso. En lugar de quedar atrapado permanentemente en el “qué hubiera pasado si…”, la reflexión propone utilizar esa experiencia como aprendizaje para futuras decisiones.

También puede aplicarse en situaciones simples de la vida cotidiana, como expresar afecto a un ser querido a tiempo, resolver conflictos antes de que sea tarde o animarse a hacer cambios personales sin esperar el momento “perfecto”. La enseñanza no consiste necesariamente en dejar de sentir nostalgia o arrepentimiento —emociones inevitables para cualquier ser humano—, sino en aprender a convivir con ellas sin quedarse detenido en el pasado.

Los mejores libros de Haruki Murakami

Entre sus obras más famosas se encuentran Tokio Blues (Norwegian Wood), Kafka en la orilla, 1Q84, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo y Al sur de la frontera, al oeste del sol, libros que consolidaron su prestigio internacional y lo convirtieron en uno de los autores japoneses más leídos del mundo.