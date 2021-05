El ultimátum del príncipe Harry a la corona por Meghan Markle

El próximo 1° de julio se inaugurará una estatua en honor a la princesa Diana en los terrenos del palacio de Kensington. La escultura se develará para conmemorar el vigésimo aniversario de la trágica muerte de Lady Di.

Sin embargo, al parecer, no todos estarán presentes en el evento. Fuentes cercanas al príncipe Harry aseguran que es muy posible que éste no asista a la inauguración si no se le permite a Meghan hacer una aparición de manera virtual. De acuerdo con lo que informa el sitio Radar, lo que exige el príncipe es que su esposa pueda estar presente de alguna manera en el compromiso, de lo contrario, él no iría.

Oprah Winfrey y el príncipe Harry en el documental que coprodujeron para Apple TV+. Fuente: YouTube

Una fuente le dijo al Daily Star: “Meghan no podrá asistir en persona debido a que está esperando al segundo hijo de la pareja que nacerá en unos meses, pero Harry está ejerciendo una fuerte presión para que los comentarios preparados por Meghan se incluyan en el evento o en un mensaje en video de ella, entregado a los medios el mismo día que se revele la estatua”.

El informe del periódico británico agrega que es posible que Harry no viaje al Reino Unido después del frío recibimiento que tuvo al asistir al funeral de su abuelo, el príncipe Felipe: “El distanciamiento que percibió Harry en estas circunstancias no está ayudando. Él estaba desconcertado por la reacción de su familia con él y por la cobertura negativa de los medios que recibió durante su corta estadía”.

