La frase de Meghan Markle que convenció al príncipe Harry de dejar la realeza

Ellos lo venían planeando en secreto con meses de anticipación. El príncipe Harry no se sentía cómodo en el corset de la nobleza desde sus 20 años. Meghan Markle llegó a su vida como una bocanada de aire fresco que, además, supo decir las palabras justas para que el hijo de Lady Di termine de convencerse de dejar todo atrás.

En principio, le recomendó hacer terapia para sacarse el gesto de enojo de la cara, provocado por una vida que no quería tener. Y luego le dijo una expresión que tocó una fibra sensible en la mente de Harry para decidirse a abandonar la casa real: “No necesitás ser un príncipe. Podés crear tu propia vida mejor que cualquier príncipe”.

Harry y Meghan Markle en el jardín de su casa en Estados Unidos, disfrutando de su vida lejos de la realeza Getty Images

Así fue como lo contó el nieto de la reina Isabel en el podcast que dirige el presentador Dax Shepard que pronto se escuchará por Spotify, la plataforma para la que trabajan también los duques de Sussex. Allí también describió cómo era para él pertenecer a un pequeño grupo de personas vigilado por el mundo entero haciendo una referencia al sufrimiento de su madre: “Es una mezcla entre la película The Truman Show y vivir en un zoológico. Tenía poco más de 20 años y pensaba que no quería ese trabajo, no quería estar ahí. No quería estar haciendo eso. Mirá lo que le hizo a mi mamá. Cómo voy a sentarme y tener una esposa y una familia cuando sé que va a pasar de nuevo”.

Sin embargo, el príncipe contó cómo siguió con la inercia de ese rol que no quería durante varios años más: “Es el trabajo, ¿no? Sonreír y aguantar. Manos a la obra”. Igualmente, Harry reconoció que nació en cuna de oro y que siempre llevó una vida de privilegios, aunque aclaró que eso puede no ser determinante: “Realmente creo que también podés avanzar a lo largo del espectro; donde sea que hayas nacido, podés empezar en un lugar, pero eso puede cambiar con el tiempo”.

