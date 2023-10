escuchar

Sin dudas, fue un viaje distinto que tuvo como principal objetivo un compromiso social con quienes menos tienen. La marca de cerveza premium, Stella Artois, llevó la semana pasada al chef Damián Betular y a las modelos y conductoras Carolina Pampita Ardohain y Paula Chaves a participar, en la ciudad de Nueva York, de la cena a beneficio de la organización Water.org, fundada por el actor Matt Damon. La misma busca facilitar el acceso al agua potable en aquellos hogares alrededor del mundo que aún no lo tienen.

Pero, además, las celebrities disfrutaron de un viaje entre amigos en el que descubrieron los secretos de una de las ciudades más fascinantes del mundo.

La trayectoria local y su proyección internacional fueron determinantes en la selección de las tres figuras argentinas, asimismo Stella Artois valoró también el compromiso social y el presente laboral de cada uno de ellos. Por un lado, Betular es dueño de una exclusiva patisserie en el barrio porteño de Villa Devoto y es un referente de la pastelería de hoteles cinco estrellas, además se destacó como jurado del multipremiado programa de TV Masterchef, con réplicas en varios países del mundo.

Por su parte, Carolina Pampita Ardohain es la actual jurado del Bailando 2023 y la imagen de marcas premium. Y Paula Chaves se destacó como host del programa de pastelería Bake Off y participará en la temporada teatral de verano de Villa Carlos Paz, en Córdoba.

Una conexión auténtica

Durante tres días, Pampita, Betular y Chavez no solo pasearon por los principales puntos turísticos neoyorquinos, sino que también hicieron compras y aprovecharon cada minuto para retratar su paso por Nueva York.

En la primera jornada fueron agasajados con un almuerzo exclusivo en NoMo Kitchen, uno de los restaurantes más chic del Soho, conocido por su imponente túnel de plantas y su cocina moderna con productos de temporada. Allí se extendieron charlas, anécdotas, mucho humor y la mejor cocina acompañada de una Stella Artois. Por la noche, tuvieron la oportunidad de subir a STK Rooftop, una de las terrazas más codiciadas de la ciudad para presenciar las imponentes vistas de la ciudad que nunca duerme.

Al día siguiente, se divirtieron a bordo de una taxi bike en un recorrido de punta a punta por el Central Park. Distendidos, Paula, Damián y Pampita cantaron algunas líneas de la famosa New York, New York. Y recordaron las mejores escenas de películas filmadas en el corazón verde de la ciudad como el clásico Mi pobre Angelito. Luego del paseo, fue el momento del almuerzo en el impactante Tavern on the Green, el espacio que se destaca por sus paredes de vidrio y un jardín repleto de árboles y plantas.

Cena top

Matt Damon y el VP of Global Brands de Anheuser-Busch InBev, Tim Ovadia, se dirigieron a los asistentes a la cena organizada por Stella Artois en el Hall des Lumières. Noam Galai - Getty Images North America

Al atardecer, asistieron al emblemático Hall des Lumières del edificio de Bellas Artes donde se llevó a cabo la exclusiva gala de recaudación de fondos. “La cena más fascinante del mundo” organizada por Stella Artois reunió a personalidades del espectáculo, la música, el arte, la cocina y la moda como Matt Damon, Zoe Saldaña, Ludacris y Jeremy Allen White, todos referentes de países donde la marca está presente.

Ludacris, Matt Damon, Jeremy Allen White y Zoe Saldaña fueron algunas de las celebrities que participaron de “La cena más fascinante del mundo”. Kevin Mazur - Getty Images North America

Los tres argentinos fueron parte de la velada y compartieron una comida muy entretenida con las diferentes personalidades. El show musical estuvo a cargo de Ryan Tedder, vocalista de la banda One Republic, compositor, músico y productor de discos.

El último día, Pampita, Betular y Paula Chavez descubrieron tendencias de moda, arquitectura y diseño y cerraron el recorrido gastronómico con un almuerzo en Dante, elegido en 2019 como el mejor bar del mundo.

Desde Stella Artois, Soledad Azarloza, directora de la marca en la Argentina, señaló “estamos muy contentos de que Damián, Pampita y Paula nos acompañaran en este viaje por la ciudad de Nueva York”. Por otra parte, aseguró que la marca busca ofrecer a sus consumidores las mejores experiencias alrededor de una mesa e inspirar a las personas a reunirse y disfrutar de una Stella Artois así como lo hizo el trío de amigos en esta experiencia inolvidable.

“Siempre con buena compañía y donde primen las conversaciones y las conexiones auténticas. Buscamos que este viaje con amigos refleje nuestro espíritu de marca”, finalizó. Quienes quieran revivir los días en Nueva York de Pampita, Betular y Chavez con Stella Artois pueden hacerlo en las historias destacadas del Instagram de Stella Artois

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.