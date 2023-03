El videojuego que llevó a Bill Gates a descuidar su empresa y cómo hizo Melinda para solucionarlo

escuchar

El buscaminas apareció por primera vez en la red interna de Microsoft en 1990 y varios empleados se engancharon rápidamente. “Era, por supuesto, una pieza de software muy bien probada en Microsoft”, dijo Charles Fitzgerald, gerente de producto del primer paquete de entretenimiento de Windows que contendría el famoso y popular juego.

Luego, el buscaminas atrapó al pez más grande de Microsoft. “Bill (Gates) se volvió adicto”, aseguró Fitzgerald. “Originalmente, creo que recibí un correo de Bill que decía: ‘Acabo de resolver el buscaminas en diez segundos. ¿Está bien?’”, recordó el gerente de producto Bruce Ryan. “Le respondí y dije: ‘Sí, diez segundos es realmente bueno. El récord para nosotros en este momento creo que es ocho’. Aparentemente, el hecho de que el récord estaba muy cerca de donde él estaba lo llevó a hacer su misión de superarlo”.

Bill Gates se hizo adicto al buscaminas Jeff Christensen - WireImage

Gates se obsesionó tanto con el juego que lo eliminó de su propia máquina, pero jugaba en las de sus compañeros. Siendo 1990, también había un sistema de honestidad en torno a los registros de puntaje alto, que estaban en un archivo de texto simple, por lo que cualquier puntaje récord nuevo tenía que haber sido visto por otra persona. “Así que fue un domingo por la tarde, recibimos un correo electrónico de Bill que decía: ‘Oye, creo que acabo de obtener un nuevo puntaje alto. Está en la máquina en la oficina de Mike Hallman (entonces presidente de Microsoft)”.

“Esto fue temprano en la noche”, contó Ryan. “Así que fuimos allí, a las siete de la noche. Hallman era un exejecutivo de Boeing y no era un tipo gracioso así que... la idea de que Bill estuviera sentado allí después del trabajo yendo a la oficina del presidente para poder jugar al Buscaminas eran solo imágenes extrañas”.

“Melinda French estaba un nivel por encima de mí, pero estábamos en el mismo grupo”, continuó Ryan. French se convertiría en Melinda Gates en 1994. Le pidió a Ryan que le hiciera un favor a la compañía: “Por favor, no compartas con Bill los avances en el registro del buscaminas”. Gates estaba jugando demasiado y esto “no era algo bueno. Bill tiene muchas decisiones importantes que tomar, ¡y esto no debería quitarle tiempo!”.

El punto de inflexión de esta historia es bastante sorprendente. Ryan decidió que, en lugar de quedarse con las puntuaciones más altas de Gates, encontraría una manera de establecer una imbatible.

Ryan usó el software Macro Recorder de Windows para hacer clic automáticamente en una esquina de un nuevo juego de buscaminas y luego comenzar uno nuevo. La idea era que en un diseño aleatorio en particular, donde todas las minas estaban en la esquina inferior derecha, este marco “borraría toda la pantalla en uno o cero segundos. Solo tendrías que jugar miles de millones de veces para hacer esto”.

“Así que lo puse allí y luego me fui a un día de reuniones”, dijo Ryan, “y cuatro horas más tarde había ganado en un segundo mientras yo no estaba. Me sentí muy eficiente al haber hecho esto mientras no estaba”, agregó.

El buscaminas se lanzó en su etapa de desarrollo en 1990

Ryan envió una captura de pantalla del nuevo récord a Gates y escribió: “Lo siento, tu récord de cinco segundos se ha eclipsado permanentemente porque no creo que puedas superar un segundo”. Cabe aclarar que el temporizador del buscaminas comienza en uno y no en cero.

La respuesta de Gates tenía el asunto “Presidente desplazado” y, con copia a todos los empleados, explicaba al personal que había informado que la macro de Ryan había batido irrevocablemente su récord de buscaminas.

“Mis habilidades críticas están siendo desplazadas por una computadora”, escribió Gates, según lo recordado por Ryan. “Esto de la tecnología va demasiado lejos. Cuando las máquinas pueden hacer las cosas más rápido que las personas, ¿cómo podemos conservar nuestra dignidad humana?”.

