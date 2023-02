Los dos alimentos poco saludables que Bill Gates no logra eliminar de su dieta a los 67 años

escuchar

Con 67 años y varias décadas de carrera en el mundo de la tecnología, Bill Gates ocupa el quinto puesto de la lista de las personas más ricas del mundo de la revista Forbes. Contrario a lo que muchos podrían creer, su fama internacional y la gran cantidad de dinero que tiene no son equivalentes a lo que se conoce sobre su persona y es que, a pesar de ser conocido mundialmente, son pocos los detalles que se saben sobre sus preferencias, sus gustos y todo lo que se refiere a su intimidad. Sin embargo, hay dos datos en particular sobre su alimentación que siguen sorprendiendo a sus millones de fans.

Bill Gates ocupa el quinto puesto de la lista de las personas más ricas del mundo Captura The Wall Street Journal

A pesar de tener acceso a los mejores restaurantes del mundo y poder contratar equipos de cocineros que se encarguen de cada una de sus comidas, en base a diversas anécdotas sobre Bill Gates, se puede deducir que es un hombre de gustos bastante simples. Tal es así que, en una ocasión, reservó un restaurante ganador de múltiples estrellas Michelín solo para pedirse una lata de Coca Cola Light.

Aunque la particular anécdota generó gran indignación entre los aficionados de la cocina gourmet, cabe destacar que dicha bebida es uno de los productos más consumidos por el co-fundador de Microsoft. Incluso, hay quienes creen que se trata de su “comida” favorita.

En el documental Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates, se lo puede ver tomando Coca Cola Light en varias escenas netflix

Esto fue descubierto por el público gracias al documental de Netflix, Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates, estrenado en el 2019. A lo largo de tres episodios, la docuserie sigue de cerca la vida de su protagonista y, entre la decena de llamativas costumbres que pueden apreciarse, su pasión por la Diet Coke generó gran sorpresa ya que, sin importar a donde va, alrededor suyo se acumulan las latas de la bebida.

Para confirmar que esto no se trató de un simple acuerdo publicitario entre los productores y la multinacional, el amor de Gates por la popular gaseosa fue expresado por él mismo. Allá por el 2014, cuando los blogs todavía no habían sido opacados por las actuales redes sociales, el empresario escribió: “En cuanto llego a la oficina suelo abrir una lata de Coca-Cola Light. A lo largo del día, me bebo tres o cuatro”.

Asimismo, el director de la Fundación Gates -quien lo acompañó en múltiples viajes de negocios- aseguró que son infaltables las “habitaciones de hotel llenas de Diet Coke (Coca-Cola Light)”.

Pero hay un segundo alimento “poco saludable” que, con 67 años, Bill Gates consume de manera casi diaria y se trata, nada más y nada menos, que de las hamburguesas con queso de McDonald’s. Joe Cerell, director gerente de la Fundación Gates, le contó a The Daily Telegraph que el millonario consume las populares cheeseburgers en cada uno de sus almuerzos, hasta cuando se encuentra en medio de reuniones laborales, situación en la que envía a sus asistentes para que se encarguen de comprarla.

Bill Gate es amante de las hamburguesas, especialmente las de McDonald's

Sobre por qué opta por este tipo de comidas cuando podría consumir cualquier platillo, Carrel teorizó: “No creo que Melinda le permita tenerlos en casa”, en referencia a Melinda French Gates, quien fue la esposa de Gates entre 1994 y 2021.

LA NACION