El violento robo que sufrió un streamer mientras transmitía en vivo: “Fue todo en un segundo”

Las redes sociales se convirtieron en un fenómeno donde las historias de las personas suelen tener un lugar preponderante. Dentro de este universo, los streamers ganaron terreno con sus propias transmisiones en vivo. Uno de los tantos influencers que están en las vías digitales es Brunenger: un chico de 18 años que comenzó en la plataforma Twitch, donde ganó una gran popularidad y seguidores, y actualmente se encuentra en Kick, otra comunidad de streaming.

Bruno, quien adoptó el apodo “Brunenger” como una identidad con la que es reconocido en sus canales digitales, empezó a generar contenido como conductor de Uber, donde realiza viajes y filma en vivo cómo reaccionan los pasajeros. Esta actividad, además de generarle interacción, persigue un fin benéfico: cada día, dona lo recaudado en la jornada a alguien que necesite una ayuda económica para subsistir.

A pesar de sus buenas intenciones, Brunenger fue noticia por un hecho lamentable de violencia. Este domingo, en horas de la madrugada, una persona le rompió el vidrio del acompañante de su auto, le robó su celular y, tras ello, se subió a una moto para escapar. Esta situación se dio en medio de su transmisión en vivo y fue registrada por los usuarios que estaban conectados, quienes capturaron este momento y lo subieron a las redes sociales donde rápidamente se viralizó.

Brunenger relató cómo fue el robo que vivió en su stream

Una vez superado el mal trago, y con otro celular, el influencer volvió a stremear desde su auto y contó cómo vivió esta situación, que ocurrió en la avenida Belgrano al 2900, en el corazón del barrio de Balvanera, en Capital Federal. “Tenía el teléfono con el soporte y estaba esperando a la pasajera. De repente, frenó una moto, que yo no la vi, pero la escuché frenar y fue todo en un segundo”, comenzó a narrar Brunenger.

Y, en esa misma línea, siguió: “De repente, bajó el chaboncito corriendo, le metió una piña al vidrio, agarró el teléfono y se fue corriendo. Después de eso, se subió a la moto y se fue”, explicó el protagonista, quien llevó tranquilidad a sus seguidores al aclarar que, si bien lamenta la pérdida de sus pertenencias, él no recibió ninguna agresión física.

La publicación de Brunenger tras el altercado que sufrió en la vía pública

“Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacía el stream de Uber, pero por suerte no me paso nada. Los quiero, gracias por sus mensajes”, expresó desde su cuenta de Twitter.

A raíz de esta publicación en su cuenta, que llegó a los 3500 likes (“Me gusta”), su comunidad le envió varios mensajes para darle apoyo en un momento difícil. “Gracias a Dios que estás bien Bruno. Lo demás, todo, se recupera, aunque es un bajonazo. Besotes”; “Qué momento feo tuviste que pasar, pero me alegro de que estés bien y de que solo haya sido un susto. Besos enormes, brunito” y “Qué susto Brunito, espero que estés bien. Un abrazo enorme, corazón”, fueron algunas de las tantas respuestas que recibió.

