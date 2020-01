Eliana Guercio explicó el motivo de su misterioso tuit

Fuente: Archivo

20 de enero de 2020 • 10:14

El jueves pasado Eliana Guercio escribió un enigmático texto en su cuenta de Twitter que generó diversas especulaciones e interpretaciones entre sus seguidores. Tras dos días, aclaró la razón de su publicación: sufrió un robo en su casa de Italia.

"Se terminó el tiempo señores, los que no me conocen, me van a conocer. Yo también sé hacer chistes, muy buenos. Había una vez... una señora entrada en edad a la que le gustaba ... Yo no tiro copas de vino señores, sigo??? Se divierten???", escribió primero la ex vedette, sin aclarar a qué se refería.

Enseguida sus seguidores comenzaron a preguntarle qué había sucedido y le pedían que contara la razón de su misterioso posteo. Incluso el periodista Ángel de Brito también consultó a través de Twitter: "¿Qué pasa con Guercio?".

Finalmente, la esposa del arquero Sergio Romero disipó las dudas de los cibernautas: "Muchas gracias por su atención. Las cámaras de seguridad de mi casa en Italia captaron a una mujer a la que le gusta lo ajeno, quedarse con unas cositas que son Mías. Ya las devolvió, y la próxima vez va con vídeo. Porque no la despiden".