Embalsamó a su chihuahua pero no tuvo el resultado que esperaba: “No quedó como cuando estaba viva”

El amor por los perritos pareciera no tener límites. Ese el caso de una joven que, ante lo tanto que extrañaba a su chihuahua, decidió embalsamarla. Sin embargo, parece que el resultado no era el que esperaba. Su historia se hizo conocida a través de los videos que ella misma compartió en TikTok y, como era de esperarse, se volvió viral rápidamente.

El clip, en principio, además de miles de reproducciones generó polémica debido a que muchos desaprobaron el comportamiento de la usuaria. Tal como cuenta en el video, la perrita embalsamada está en su cuarto y no la cambia de lugar debido a que no quiere que se arruine: “Como ya llevamos mucho tiempo con ella, como que se está desgastando, por lo mismo no me gusta moverla, se le está cayendo el pelito”, explicó la tiktoker puertorriqueña cuyo usuario es @yrtzrc.

Embalsamó a su perra chihuahua pero no tuvo el resultado que esperaba

También contó que su mascota –que se llamaba Chispita- había muerto a los siete años, tras caerse desde un segundo piso. Al parecer, el padre de la joven tuvo la idea de embalsamarla con el objetivo de que pudiera quedarse más tiempo con ellos.

Ahora Chispita parece un adorno de la habitación porque está vestida una falda y hasta con las uñas pintadas. “Ya sabemos que no quedó como ella era cuando estaba viva”, comentó la usuaria.

Otra historia viral, con un perrito como protagonista

En las redes abunda material que tiene como protagonistas a las mascotas. Ya sea por divertidas situaciones o algunas particulares (como el caso anterior), lo cierto es que siempre aparece una historia que contar.

Recientemente, miles de personas alzaron su voz de “protesta” tras difundirse las imágenes de un video viral protagonizado por un perrito. A través de TikTok la usuaria Emilie Maurin (@itsmimouche) grabó el preciso momento en que su mascota, llamada Salvador, terminó con el corazón roto luego que su dueño le cerrara la puerta en la cara, dejándolo sin su paseo diario.

El cachorro, al parecer raza cocker spaniel, iba detrás de su otro dueño porque pensaba que iban a realizar su paseo diario. Sin embargo, el hombre le cerró la puerta en la cara y lo dejó resignado. El pequeño perrito lloró un momento y dejó caer su peluche preferido al suelo.

El cachorro se volvió viral por su reacción (Foto: Captura de video)

El clip generó la indignación de los internautas, que le exigían al dueño “pida perdón de rodillas” a Salvador. Finalmente, la mascota logró su objetivo y pudo salir de paseo aunque no con el hombre, sino con su pareja.